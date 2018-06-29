世界盃男籃》周俊三：輸球本無退路 重點是心態！

2018年06月29日 21:47 中時電子報 黃及人

中華隊去年11月前往菲律賓客場僅輸7分，回到自家主場卻變慘敗22分，中華隊總教練周俊三強調，既然輸球了，本來就沒退路，「重要是輸球後的心態，我們士氣不能因此往下掉，下周一續在主場對上日本，我們必須趕緊備戰！」

「我想我們今晚開局佈防不錯，卻隨著曾文鼎犯規過多，整個重心偏移掉了，加上每次攻擊收尾欠佳，讓對方出現太多轉換快攻，」周俊三說，「22次失誤當然是很大缺失，我們內線破壞力與牽制力也不夠，輸球並不意外。」

中華隊仍以戴維斯17分最高，呂政儒13分，陳盈駿11分，陳冠全與周儀翔各有9分，不過先發的劉錚表現相當失常，僅打12分鐘，得分掛蛋，更出現3失誤，「劉錚光在第1節就有3失誤，我當然需要板凳球員頂上來。」

「可是我們板凳表現明顯不好，雙方板凳得分差距應有20分以上，」周俊三說，「接著下周一出戰日本的比賽，我們板凳戰力一定要有所發揮。」

身為隊長的楊敬敏，也在賽後積極鼓勵年輕隊友，「比賽結束後，我跟大家有過『小溝通』，比賽本來就有輸有贏，我們應該趕緊放眼下一場，想再多也沒用，趕快把心態放平，準備好下一場面對日本的球賽。」

菲律賓總教練雷耶斯賽後強調，這場比賽並非如同比數呈現一樣，「這是1場很艱難的比賽，儘管我們開局沒打好，替補球員卻及時跳了出來，徹底改變整個局面，我現在沒去想下周一與澳洲之戰，只是很開心可以回家比賽。」

(中時電子報)