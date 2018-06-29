林萬億：托育補助確定6000 準公共化方案7月定案

友善列印
中時

賴揆定調托育補助直接發給家長後，政務委員林萬億今與衛福部盤點下鄉到各縣市蒐集的資訊及地方托育補助差異性，將由林萬億進行判斷。林萬億說，目前托育補助的上限確定就是6000元，第3胎再加碼1000元，私幼準公共化方案相關配套措施7月初就會定案，並交由行政院長賴清德拍板，一定趕得及8月1日上路。

林萬億說，政院昨與衛福部先盤整在各地方聽到的各種聲音，是要作為下一步細部規劃的根據，目前內容大致都決定了，只是操作的方式要逐步盤整，已確定的是托育補助最高上限就是6000元，因為預算早已編列無法更改。

林萬億說，政院日前宣布將托育補助直接給家長，是因為資料在盤整時包括團體、立委建議要採取不同方式，由於改發家長的建議在國發會公共政策網路參與平台上已經達到連署門檻，政院因而決定提前回應，其他議題目前還在盤整中，下次還會再開會，包括一些施行的細節都要整理清楚，7月初就會定案。

至於外界質疑政策轉彎，林萬億說，政策沒有改，當初就是兩種方式各自有不同縣市跟團體在主張，有些人會擔心某種方式好不好，所以才會決定先蒐集資料再決定。現在決定發給家長，只要配套補齊即可即可報請行政院長核定，8月1日上路沒有問題。

衛福部社家署長簡慧娟表示，衛福部分析各縣市的差異，所建議一般家庭托育補助的金額就是6000元，不會再變動，目前要做的配套，就是建立機制，讓各縣市與保母及私立托嬰中心可以簽訂加入準公共化契約。衛福部近期將與地方政府開會，確定簽約的流程細項。

(中時 )

「江哥」要選金門縣長？陳滄江：… 民進黨若負政治責任垮台 林濁水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。