錢小豪來台擔任紅心傳善大使 11月單車環島送愛

錢小豪來台擔任紅心傳善大使。（紅心字會提供）

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旺報
錢小豪參與演出的《兄弟班》7月2日在大陸及香港上映。（取自新浪微博＠SevDemon阿葉）

港星錢小豪今天（6月29日）專程來台出席紅心字會30周年公益活動，化身紅心傳善大使，宣布「愛要轉動，有扶童享」計畫啟動，表示今年11月期間，將來台以單車環島的方式，替弱勢家庭兒童籌款，也想去小琉球關心生態保育，一邊做公益，一邊感受台灣各個地方的人情味及情懷溫度，聽一些長輩說說故事，鼓勵年輕人投入公益，多做善事。

今年是錢小豪進入演藝圈40周年，片約不斷，之前參與陳友執導的電影《兄弟班》，最近剛釋出劇照，他在片中飾演男主角「阿友」的父親。錢小豪表示：「很感恩，一路上很幸運能有很多人給我的幫助；未來，會將這份良善的情懷，傳遞給更多有需要的人。」身為紅心傳善大使，錢小豪說：「我希望可以用身體力行的方式，傳遞良善的信息，回饋社會，為社會盡一分力。」也呼籲民眾透過紅心字會捐款或捐贈物資，為孩子們募集三餐的營養餐費及學習用具，讓他們健康成長、快樂上學。

錢小豪表示，去年認識了紅心字會，知道他們一直在幫助弱勢兒童、老人和更生人，所以今年欣然接受邀約，擔任傳善大使。雖然剛下飛機就來參與紅心字會的公益活動，但他表示，因為是參加公益活動和見粉絲，一點都不會覺得累；此行將在台停留4天：「很想到南部走走，看看風景，覺得台灣的東西什麼都好吃！」

身為2個孩子的爸，錢小豪對弱勢兒童更為關注。他表示，大兒子24歲，目前已經是演員，對演藝圈也很有興趣，有機會若有適合的角色，也會讓兒子試試；小兒子15歲，現在開賽車，明年希望他能學開飛機，有機會想坐著兒子開的飛機。

(旺報 )

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