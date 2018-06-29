15歲兒戲劇處女秀 劉亮佐激動掉淚

2018年06月29日 22:02 中時 洪秀瑛

劉亮佐（左起）出席兒子劉子銓的新戲活動，導演陳慧翎、曾少宗。（公視提供）

三代同堂。（公視提供）

特映會。（公視提供）

〈媽媽的遙控器〉單元。（公視提供）

劉子銓與凌心妤。（公視提供）

劉子銓。（公視提供）

劉子銓。（公視提供）

劉子銓。（公視提供）

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》日前與導演陳慧翎的母校淡江大學系友會合作放映〈媽媽的遙控器〉單元，演員劉子銓、劉亮佐、曾少宗、編劇蔣友竹等皆出席首映活動。看完首映後，劉亮佐表示非常感動，「兒子第一次演戲，把演了30年戲的爸爸弄哭了」。

劉亮佐說，最後一幕兒子劉子銓的眼神，讓他感動落淚，「我不知道我兒子可以演到這種程度，『最後一顆子彈』把我擊斃了」。他提到，很榮幸兒子能參與拍攝，導演陳慧翎執導每部作品都非常用心，他自己參與過，所以很安心讓兒子第一部戲交給陳慧翎。在拍攝前，他也給兒子做了很多表演功課，加上劇組的表演課，現在他每天都在臉書上為兒當後援會，宣傳兒子主演的戲劇。

特映會當天，劉亮佐也帶媽媽三代同堂一起看首映，劉亮佐說，很慶幸自己成長過程母親給予極大自由，完全不像劇中的紀媽媽，讓他有個非常解放的年少歲月，但台灣的教育制度仍打壓他到手足無措，讓他一直很有壓力要考上好學校，但事實上對未來一無所知。他說，很希望每個年齡層的人都能看看《你的孩子不是你的孩子》。

15歲的劉子銓表示，首映過程他一直哭，原因是回想到演小偉時被媽媽管教、很壓抑憂傷心情。被問到看到自己劇中與凌心妤演情侶的感覺？他害羞地說「很尷尬」，原因是首映時後排坐著都是同部劇的年輕演員，觀影時一直聽到後排窸窸窣窣的笑聲，讓他笑喊「很糗」。爸爸劉亮佐則大讚「看完之後，好多年輕時美好的東西跑出來了」。

《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》描寫小偉為了能夠跟死黨參加國中的畢業旅行，偽造成績單，很慶幸的，小偉媽媽並沒有發現。然而奇怪的是，他的日子竟然一直卡在同一天，直到他終於不想改成績單了…。

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》由金鐘導演陳慧翎執導，編劇蔣友竹改編，演員陣容包括柯素雲、劉子銓、凌心妤、劉亮佐、曾少宗、路嘉欣、莫允雯、吳慷仁等人，該劇是國內少見的詩選劇，一共為5個獨立的單元，以強烈的視覺風格打造魔幻寫實、微科幻類型，7月7日起，每週六晚間9點公視首播。

(中時 )