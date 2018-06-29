激戰小王！空姐首回應：「長達5年無性婚姻」 反爆老公性虐待

被老公爆料偷吃小王，空姐出面回應，反控老公家暴，並已長達5年無性婚姻。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

一名網紅空姐遭唐姓老公指控，偷吃攝影師小王，還在兒子房間發生性行為。今(29日)晚間，空姐首度針對風波回應，先是承認錯誤，向關心她的人道歉，她也自爆家醜，反控與老公持續長達5年無性婚姻，還每天活在老公的肢體暴力之中。

空姐在臉書發文表示，她今年32歲，至2012年懷孕以來，沒有性生活已經長達5年，她表示「孩子出生老公不再碰我」，更說，老公先前一度胖到110公斤，她體諒老公太胖沒性慾，當老公做縮胃手術瘦下來後，狀況沒有改善，老公卻三番兩次在客廳「打手槍」，被空姐逮到。空姐委屈地問老公，有需求為何不找她？老公卻回「打手槍比較爽！」

空姐反控，老公與公公皆有酗酒和肢體暴力的紀錄，老公過去曾在兒子面前家暴她。空姐進一步爆料，老公「行房不正常」，指出「他強迫我用非正常體位，我痛不欲生根本是性虐待」，空姐痛不欲生，每天反問自己，如果給了他這麼多錢，之後的40年生活是這樣精神虐待身心受創， 「我有辦法活下去嗎？」

空姐回應，老公不惜曝光家務事，鬧上新聞，「傷害我，傷害他自己，也傷害了兒子，傷害了雙方的家人，我真的深表歉意」，只盼年幼的兒子別受到傷害，現在所有一切都已委託律師處理，交給法院評判。

(中時電子報)

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