民進黨若負政治責任垮台 林濁水：吳音寧還能繼續做嗎？

2018年06月29日 22:29 中時電子報 黃麗蓉

最新民調認同總統力挺北農總經理吳音寧的僅22%，不認同的高達50%。前民進黨立委林濁水直指，可見吳音寧事件對吳音寧和民進黨及政府受到的衝擊有多麼劇烈。他不禁問，民進黨若負起政治責任以致政黨垮台，吳音寧還可能繼續坐在位置上做事？

林濁水指出，至於吳音寧要不要負起政治責任？她認為，她自己是做事的人，不是政治人物，更對政治不屑，按這邏輯，她當然沒有負什麼政治責任的問題，因此她堅持要留在位置上繼續做事。問題是政治上出了大問題，她又不必負責，於是政治的責任，只好由民進黨和總統來擔。那麼一旦擔到政黨垮台，吳音寧還可能繼續坐在位置上做事？

林濁水在美麗島電子報撰文強調，這個尶尬，指出了國內政界和社運間存在著非常扭曲的關係，這個扭曲關係，政界和社運只有共同誠懇面對，並尋求合理的重建方向，未來彼此才能真正相輔相成，推動國家社會的進步。

網友回應說：「執政黨為了相挺社運或支持誰？有沒有一個標準？1.這人適不適任？有沒有應變跟處理事情的危機意識？2.會做事就該在適任的位置，沒有勇氣與責任就應該離開，既然已經改朝換代，就要有所作為，而不論政治、政黨問題，是全民共識的問題，不是嗎？3.政黨可以不要再介入或派任介入民營企業嗎？既然國民黨的處理引發人民感覺不好，為何民進黨要依循舊制呢？4.沒有智慧的處理，比不會做事還要糟糕！」

也有網友認為，「給社運界妥協當然是政治問題。德不配位，貪臠利益ㄏ是社運界的道德問題。」「社運界贏，政治宣傳輸。民進黨整體行銷能力太弱。」不過有人挺吳音寧說：「吳音寧的事件，明擺的就是利益衝突跟政治操作，台灣有多少單位主管做事荒腔走板到令人咋舌，怎沒見人去批鬥？政治人物把這圈子都玩黑了，見不得不一樣思維的人。」

(中時電子報)