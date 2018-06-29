韓國計劃2022年測試國產5代KF-X隱形戰機

韓國計劃中的第5代KF-X多功能隱形戰機示意圖。（圖／韓國航空宇宙產業株式會社）

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中時電子報

韓國國防採購局表示，韓國計劃2022年開始測試其國產的多功能戰鬥機KF-X，並在2026年前完成所有測試工作。

據俄羅斯衛星通訊社報導，該型多功能戰鬥機KF-X將於2021年上半年出產試驗型機，2022年下半年開始測試，整體研發工作應該在2026年前完全結束。

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韓國國防採購局新聞稿中引述戰鬥機生產隊負責人的話說：「主要構造設計的檢查已經圓滿結束，期間決定通過設計草稿。按計劃，在精心策劃下2019年9月前設計草稿的製作將結束並將開始原型機生產。」

報導說，這項韓國國產新戰鬥機是由韓國航空宇宙產業株式會社(Korea Aerospace Industries)與印尼航太公司(Indonesian Aerospace)所共同研發，去年曾傳出印尼航太公司一度對韓國的計劃失去信心，有意退出這項計劃，但韓方仍持續與其溝通。

KF-X是韓國計劃中的第5代隱形多功能戰機，它是韓國繼T-50金鷹式高級教練機之後研發的第二款戰鬥機。此計畫在2001年3月首度公開，2010年與印尼簽訂合作計畫。KF-X計畫的目標是開發一架單座、雙引擎戰機，性能要比法國飆風戰機或歐洲颱風戰機更好，原訂目標在2020年以前打造出比現役美國製F-16性能更優異的戰機，目前計劃時間上略有延宕。

(中時電子報)

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文章來源：韓國計劃2022年開始測試本國產戰鬥機

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