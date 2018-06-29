發年改財 團購打折寫復審書 誤信「偏方」恐延誤時效

2018年06月29日 22:54 中時 曾薏蘋

年金改革7月1日上路，公務人員復審書陸續寄到銓敘部，卻有公務人員不寄復審書，卻送來存證信函；官員表示，年改團體太多，參差不齊，有些藉代寫復審書發財，一份8千到6千不等，有的甚至「團購」概念，集合多少人可打折，有的亂提供「偏方」，公務人員不要受騙還延誤救濟期限。

年改實施後，不少年改團體打著協助公務人員尋求救濟的旗幟收費，時有所聞，6月11日處份書開始寄發後，最近銓敘部也陸續收到復審書，就發現受其影響狀況百出。

官員指出，年改啟動後，他們不時會收到或是上網看相關訊息，不少年改團體在網路上提供復審書範例，有些確實寫的不錯，也很專業，但有的則是「亂寫一通」，看了內容你都會覺得，「當了那麼多年的公務員，為何會寫出這樣的狀紙？」

他說，有些年改團體幫人寫一份復審書，收費8到6千不等，有些還說，若是達到某些人數，還可以打折為4千，所以希望一個拉一個，因為訴願雖然是免費，但是未來的行政訴訟，就要收費，所以會先收錢。

官員說，但是這些收錢幫人寫復審書的團體，有的寫來，根本內容亂七八糟，他們看在眼裡，當然心裡有底，知道哪些團體教的內容不錯，哪些團體根本是亂寫，但是礙於身份，不能對外說，所以呼籲公務人員最好向保訓會等相關單位詢問。

官員表示，花錢事小，但是最可怕的是，誤信「偏方」；不斷在網路上散佈，要公務人員不要寫復審書，因為提復審，就代表認同程序，要公務人員寄存證信函到銓敘部，結果，真的有人寄存證信函來了。

官員呼籲，寄存證信函是沒有用的，大家不要「誤信偏方」，趕快提復審，否則會延宕救濟期限。

官員表示，年改讓很多退休公務人員生活重新面臨挑戰，他們曾接到一位92歲退休公務員打來詢問，因為收到處份書後，不知道那是什麼東西，也不知道收到要幹嘛，連什麼叫做「救濟」也不知道。

為了幫助退休公教人員弄清楚救濟程序，保訓會特別製作「三分鐘看懂退休給與重審處分救濟程序」懶人包，從誰該提復審、誰提訴願，到法定救濟期間怎麼計算，以圖文並陳的方式解說。

(中時 )