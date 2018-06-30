2018年06月30日 00:02 中時電子報 莊楚雯

台灣最噁心吉祥物 嚇哭日本人：為何把虱目魚和人合併 (翻攝自Youtube)

日本有紅透半片天的熊本雄，那台灣有什麼？一名住台灣的日本人「色色的日本人的歐吉桑」拍攝一部影片，分享他心中「台灣最噁心可愛的吉祥物」，就是台南公仔「虱目魚小子」！頭戴著台南名產虱目魚、詭異的腮紅加上大大的金魚眼，把這位日本人嚇哭！「請您告訴我，為什麼他要戴魚頭的帽子，魚的眼睛噁心死了！」

「色色的日本人的歐吉桑」一邊介紹虱目魚小子，一邊哭著說，「他的頭髮為什麼藍色？為什麼不穿鞋子？為什麼你們台灣人把虱目魚和人類合併在一起？這位吉祥物是從哪裡來的想法？」但他最不解的事，為什麼公仔的頭戴著虱目魚，虱目魚的頭還戴一頂小帽子？「為什麼虱目魚要戴帽子，魚一定要戴帽子嗎？」

圖為「戴帽子的虱目魚」(翻攝自Youtube)

雖然虱目魚小子樣貌噁心，但是很有潛力，好好宣傳也可成為另類特色！「因為很有特色，我一看到他就上癮，我相信他一定會吸引很多日本遊客。像是奈良縣『遷都君』，當初被罵很醜、噁心，但現在不少人喜歡他，也變成奈良象徵。」

其實這隻吉祥物位在台南市北門永隆社區，花14萬元打造。原本沒有眼白被說像是「鬼娃恰吉」，太多人抗議後才畫上眼白。

(中時電子報)