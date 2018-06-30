閃耀新星綻放創意之彩 第27屆時報金犢獎圓滿落幕

2018年06月30日 09:01 中時電子報 綜合報導

第27屆時報金犢獎頒獎典禮於6月28日下午兩點在北京大學舉行。大陸地區500多位元得獎師生與會，現場揭曉及頒發2018年度46項139個大獎。出席現場活動的嘉賓包括時報金犢獎總執行長林淑黛、北京大學新聞與傳播學院書記陳剛、中國商務廣告協會會長李西沙、臺北市代理商業同業公會理事長鄧博文等。年度最佳學校由魯迅美術學院、廣東華僑職業技術學院獲得。年度最佳金犢獎由黑龍江大學雷雯雄和李銳的MOMO形象廣告《一起陪伴 來自星星的孩子》獲得。

500位師生齊聚盛典現場

主辦單位代表人現場致辭

陳剛書記在本次頒獎典禮中致辭：「這些年在兩岸交流中，我們做出了很多努力，搭建了很多橋樑，做出了非常多的成果，金犢獎就是一項非常重要的成果。」

李西沙會長提到自己曾經去學校講課的經歷，「每次都會問學生關於現在的獎項有什麼評價，很多同學對金犢獎的評價都很不錯，有人說它是「小奧斯卡」我真實希望它能做到，我也相信它能做到」。

鄧博文理事長現場感概這已經是他第三次來到金犢獎頒獎典禮的現場了，還打趣到自己感覺已經像是北京大學的學生了。他還在現場分享了金犢獎的「不簡單」歷程，「第一個不簡單是從臺灣出發，來到大陸，可以透過這個獎串聯起兩岸青年；第二個不簡單是立足中國進軍到全世界，它足以代表全世界青年華文創意的最高水準。」

「金犢媽媽」林淑黛則表示，希望金犢獎頒獎典禮不是一個結束，而是把同學的好創意落地到好生意的開始。希望幫助更多有創意的青年實現夢想，助力他們邁向成功。

中國傳媒大學教授丁俊傑在頒完校長獎之後發表感言時說道：「其實這27年以來，金犢獎一直順風順水。金犢獎能集結兩岸這麼多院校的積極參與，就體現這個獎追求卓越的品質，在各大獎項中具有高度」。

丁俊傑教授為參與學校頒發校長獎

本次頒獎典禮除現場觀看之外，還通過映客APP進行線上同步直播，吸引場外學子共同參與。本屆頒獎現場也是伊林璀璨之星的總決賽評審現場，此次入圍的6位模特現場帶來T台首秀，現場評審打分選出優勝者。

伊林模特現場走秀

現場獲獎團隊創意無限，在領獎臺上用「告白」的方式展現自己的作品主題，贏得一片呼聲，主持人現場感歎，金犢獎除了是一個展示創意的平臺，更是一個有愛的平臺，通過這份「愛」大家可以建立更多聯繫。吉林市兒童表演團隊還在現場為大家送上了一首可愛的《冰雪緣》，此次活動讓場內場外觀眾感受到一場別樣的頒獎盛宴。

獲獎學生現場創意表白

吉林市兒童表演

魯迅美術學院校從全球得獎的52所學校中脫穎而出，共計奪得4金10銀11銅。高中組獲獎最多的學校是廣東華僑職業技術學院，共計獲得兩個最佳新人獎和一個金獎。

陳剛書記給2018金犢獎最佳學校獲得者頒獎

2018年度最佳金犢獎獲獎作品《一起陪伴 來自星星的孩子》的創作主題是通過建立MOMO群組聯繫更多有愛的「陌生人」一起陪伴和關愛自閉症兒童，讓世界因此不再陌生。有評審指出「這兩位元學生的作品已經超越學生水準，可以作為成熟的創意進行伸展，為學生創意感到驕傲」。此作品在創意中契合主題，但又有別樣延伸，是本次評選中獲得一致認可的最佳作品！現場有人觀看過獲獎影片後，表示非常感動。這兩位參賽學生分別所學的專業是廣播電視編導和英語，作為跨專業參賽的學生，卻發揮了無限的潛力。金犢獎的魅力正在於此，創意從不設限。

2018年度最佳金犢獎

第27屆時報金犢獎一共舉辦了74場大學推廣會，全球共計1141所院校參與其中，參賽作品超過50000件，參賽學子超過百萬人，本屆金犢獎用足跡點亮全球，作品來自大陸、港澳臺、美、加、法、新、馬等地區，每項數位都是金犢獎的歷史新高。27年來，金犢獎已經吸引超過千萬學子報名參加，不斷在用極高的水準為創意青年提供服務。

金定海教授為獲獎學生頒獎

第27屆時報金犢獎創作主題共計27項，參與的企業及平臺有旺旺集團、海爾集團統帥品牌、掌閱科技、拉卡拉、MOMO 、永和豆漿、自然堂、I DO、水神、富堡公司、夏朵、臺灣會館、樹德科技大學、保生大帝、吉林市、武漢市、晶碩光學、關注山村幼兒早期教育、牛頭牌、伊林娛樂、東方設計大學和華人十大青年設計師大賽。

每年金犢獎總決審的同時，會結合地方文化舉辦［金犢創意節］，第27屆金犢創意節結合冰雪文化在吉林省長春市、吉林市及長白山舉辦, 由旺旺集團副董事長胡志強先生帶領60余位來自全球各地的創意大師齊聚，並與吉林省省委書記巴音朝魯，吉林省省長景俊海進行會面，金犢創意節除選出年度最佳金犢獎，同時舉辦城市創意論壇，與吉林的業界進行交流互動。

時報金犢獎作為全球青年創意比拼的最高殿堂，今年也成功在北大落下了帷幕，這塊閃亮了27年的金字招牌，再次閃耀全球，照亮了參賽青年們的創意之路。7月6日，金犢獎獲獎學子將受邀參加由旺旺集團和北京大學聯手舉辦的第四屆兩岸大學生創客營，進行為期十天的培訓。金犢獎希望通過最實際的方式，為獲獎學子提供幫助，以助獲獎者們可以更快融入廣告業。

時報金犢獎，我們明年再見！

2018時報金犢獎頒獎典禮全程網路直播

映客直播: http://t.cn/RrXU5ok

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郵箱帳號: sbjdj2018@126.com

郵箱密碼: wwzsbj2018

【時報金犢獎簡介】

時報金犢獎的創辦初衷，是為協助文創業界培養文創新兵，讓文創教育能夠往下紮根，並為學生提供創作平臺，鼓勵並提升新一代文創新鮮人創作水準。它是第一家，也是唯一一家將媒體與市場推廣服務合併一體；並利用最廣泛的媒體資源去接近華人世界高中及大學生的創作獎項，也是唯一深入全球華人高中及大學生的文創與設計的創作獎項。

作為全世界比賽中獲獎率最低、含金量最高的獎項，金犢獎參賽得獎難度有目共睹。二十七年來，金犢獎在全球華人文創人心目中建立了最佳品牌獎項的形象。因為其權威性和公正性，能在金犢獎中得獎，已成為文創、傳播相關科系師生心目中至高無上的榮譽。

【時報金犢獎發展歷程】

時報金犢獎創辦於1992年，自1997年進入大陸地區以來，截至到2018年，在中國大陸已經連續舉辦21年，從最開始的幾百幅作品發展到2018年的萬餘件作品。參賽的學校也由原來的一百多所高等學校增至一千餘所高校參加，輻射到30餘個省級行政區。海峽兩岸的文創教育和學生作品交流也從而得以實現和發展！

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(中時電子報)