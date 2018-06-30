臺灣青年大陸創業 成立瀋陽首傢俱有臺灣特色的月子會所

2018年06月30日 09:00 中時電子報 綜合報導

台美家產後護理（瀋陽）有限公司是由臺灣產後醫療照護專家「徐啟翔」先生與美德因婦兒醫院共同成立的合資企業，2014年開業，是瀋陽首家集整套臺灣護理體系、臺灣月子中心模式、臺灣無禁忌空間概念於一身的專業母嬰產後護理機構。

徐啟翔畢業于臺灣長庚醫療機構，是臺灣桃園人。創業之前一直在臺灣從事產後護理行業，具有豐富的母嬰護理管理經驗。他非常看好大陸市場，不斷尋找適合落戶的城市，也因對妻子的愛最後選在瀋陽。徐啟翔說，「創立的初衷是，他想要把臺灣及世界上最好的理念及成功經驗帶到大陸，讓大陸的產婦能享受到專業的月子護理，促進自己對新事物的發展及觀察瞭解。」

臺灣創業者徐啟翔

作為一個在瀋陽新興的服務模式，他講到會將溝通放在第一要務，媽媽與寶寶的任何事都可以即時與專業人員溝通，也會在第一時間獲得相應的解答。個人化月子餐也是一個主打品牌，前期廚房設備的軟體功能研究花了一年的時間。

護理師給寶寶洗澡細心照顧

徐啟翔表示，「近年發現大陸很多月子中心也在改造，如在寶寶進出門的消毒感控及防失竊這些細節都開始注重起來，對我們來說還蠻有成就感，在帶動產業的健康發展。」他認為未來會有的挑戰在於，大陸市場的學習力強，學習欲望很旺盛，一面是壓力一方面是動力。

回首自己的創業之路，徐啟翔表示自己感到十分幸運，更感恩家人和當地政府對自己的大力支持。特別指出，如果臺灣的創業者選擇來大陸發展，可不用選擇環境很舒適，生活機能很豐富的的城市，要選擇市場競爭相對低的城市，這些城市非常值得去開拓，希望能有更多的臺灣青年來到大陸。

目前，徐啟翔不僅在瀋陽開創了成功的事業，更是在西安也開創了兩家。未來，他的月子中心還將開設更多新店，他也願意將自己當成兩岸的紐帶，促進大陸與臺灣的共同發展。

(中時電子報)