網紅空姐曝光所有對話紀錄 網友嚇傻：男的根本有病

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網紅空姐偷吃案引發數十萬網友關注，隨著女方出來爆料遭到唐姓丈夫的肢體、言語暴力對待，男方甚至自願自己「DIY」也不碰她，讓她過了長達5年的無性婚姻生活，至此風向轉變，許多網友轉而湧入男方臉書痛罵；而女方將所有對話紀錄公布後，更讓網友嚇傻，直說：「這男人根本瘋了」。

沉寂一天後，女方在臉書PO出2497字反擊，表示自己遭到長期家庭暴力，且男方有酗酒習慣，酒後動粗已是家常便飯。長期不堪虐待下，鑄下大錯出軌，老公拿著性愛影片作要脅，要她不斷給錢。從剛開始的100萬到後面的600萬，最後甚至要求每個月贍養費，總金額高達1800萬，期間還對她性虐待，才讓她看開丈夫已經只把她當禁臠看。

女方接著貼出多達26張的LINE對話截圖，證明丈夫不僅不只要100萬，短時間內大量的訊息轟炸也讓網友看傻眼，直說男方根本有病，「這根本恐怖情人了吧...」、「好傻眼，我覺得男方精神有問題...」、「5年無性婚姻？是我早出軌了」、「外遇就是錯，但酗酒動粗更可恥」、「難怪女的會偷吃...這種男人」；不過也有網友認為女方說話不可信，表示偷吃就是沒啥好說，力挺男方，引起激烈論戰。

(中時電子報)

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