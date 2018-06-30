撇清俄！陸專家：首艘002航艦將用自製核反應堆

大陸首艘自製航艦海試後，返抵大連造船廠碼頭。(圖/中新社)

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中時電子報

5月27日，大陸2艘航母首度同框。（取自新浪微博@新浪軍事）

日前中國核工業集團發布了開標公告，外媒紛紛解讀是為了幫首艘自製核動力航空母艦，摸索核反應堆的技術經驗。但是也有人解讀說，中國首艘自製核動力航艦可能會依賴俄羅斯的核反應堆技術。最新消息指出，中國軍事專家跳出來澄清說，建造國產航艦一定會使用國產核動力裝置，至於會不會利用到破冰船的核動力技術，則要視情況而定。

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美國《大眾機械》(Popular Mechanics)日前認為，中國「雪龍2號」破冰船的核動力裝置，可以為首艘自製核航艦提供動力。雖然中國有動力型的核反應堆，但是報導認為它們的規模比較小。

《南華早報》(South Morning China Post)認為，中國首艘自製核動力航艦可能使用俄羅斯裝備，利用北極航線測試船載核反應堆。報導指出，本月8日中俄簽署了價值超過150億美元的協議，將共同建造4座俄羅斯核反應堆裝置，這是兩國之間有史以來最大規模的核協議。儘管不清楚這筆交易是否和破冰船的核反應堆有關，但是消息人士說，雪龍2號的第一批海洋反應堆很可能是俄羅斯設計的。

環球網軍事綜合報導則說，中國軍事專家首先澄清，由於雪龍2號的主體已經建造完成，不可能再為它安裝核反應堆作為動力裝置。專家還強調，中核集團有成熟的小堆技術，以目前的技術積累，應可以開發出滿足核動力破冰船的反應堆。因此，中國首艘自製核動力航艦最關鍵的核反應堆一定是自主建造的。因為如果中國打算先進口俄羅斯的核反應堆，再研發出國產核動力裝置的話，可能進度太慢。

至於核動力破冰船的技術則和核航艦不一定有關係，專家舉例說，法國沒有核動力破冰船，但是建造了核動力航艦，而美國航空母艦的核反應堆也不是來自破冰船。

(中時電子報)

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