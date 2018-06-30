綠北市議員竟跑到新北跑龍套 游淑慧：姚文智快完了！

民進黨台北市長候選人姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

民進黨台北市長候選人姚文智與民進黨中央，29日召開首次選舉策略會議，姚的競總發言人吳思瑤說，我們不打柯文哲、不打丁守中，而是「主打姚文智」。北市議員參選人游淑慧直言，不是不打，是無力打、不敢打！住入安寧病房的姚文智，已發出病危通知「姚姚欲墜」了。

游淑慧在臉書表示，原本以為姚文智還能撐到9月，結果上周造勢活動衰態盡露，「1490」的動員能力，成為網友的笑柄；即使黨內同志齊聚相挺，反而是虛不受補。

游淑慧指出，看看這兩個禮拜，民進黨台北市議員王威中、陳慈慧、李慶鋒、王閔生都在幹什麼呢？都在新北市長的選戰中跑龍套，助蘇貞昌攻侯友宜。大家不覺得很錯亂嗎？這些綠北市議員，沒幫自己市長候選人姚文智去檢驗挑戰競選對手丁守中和柯P，反而熱情洋溢地跑到新北去勤王護駕。北市議員到新北市長選戰中跑龍套，實在讓人大開眼界！

游淑慧點出，打丁守中，讓藍軍更歸隊，帶動藍軍市長、議員選情。打柯P，淺綠、年輕綠票流失，連民進黨市議員都陪葬。看來姚文智接下來的兩個月，只能在「安寧病房」中，等待自然退場的時機！

網友酸說：「這幾個民進黨議員也真好笑，台北市沒有母雞關愛，新北市又不是選區，只好響應輸光頭新北市『一仟萬』人的口號，自動繳械找個話題，不然選民遺忘，媒體也不採訪，落選大概不遠了。還是要捧一下姚，藍綠各自歸隊，不要被柯棄保，雖然是安寧病房，也要風光大葬。」、「他的意思是主打姚文智，把姚往死裡打。」、「623造勢隔天，高嘉瑜臉書談金曲獎，王威中臉書是捐血活動，只有王世堅臉書強力宣傳623。」、「撐久一點就能唱《大約在冬季》。」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

被靠北「罵姚不罵丁」 人渣文本…

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