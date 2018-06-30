熱！週末北部36度需防曬！全台午後雷陣雨 第7號颱暫不影響台

今（30日）是週末全台依舊維持前幾日高溫炎熱天氣。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

夏季熱浪來襲！今（30日）是週末全台依舊維持前幾日高溫炎熱天氣，氣象局已針對台北、新北發布高溫特報有連續出現36度高溫的機率！氣象局今早也針對台中、苗栗、彰化等7縣市發布大雨特報！今天午後有熱對流效應，各地都有可能會出現短時強降雨！另昨日生成的的颱風「巴比侖」沒有直接影響台灣，然有規劃到日韓旅遊的民眾，隨時注意氣象更新。

氣象局今（30日）早也針對台中、苗栗、彰化等7縣市發布大雨特報！（圖取自氣象局網頁）

台灣如烤蕃薯！今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨至上午臺灣西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局已針對台北、新北發布高溫特報有連續出現36度高溫的機率。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，今天全台依舊高溫炎熱，各地白天高溫都會來到31度，其中大台北地區高溫上看36度，體感溫度上看41度。另花東縱谷平原地區以及西半部靠山的地區，可能會出現35度以上高溫。今天紫外線指數為過量到危險級，外出最好做好防曬工作並適時補充水分。

另受西南風影響，明晨起台灣北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風9至10級；台灣附近其他各海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風8至9級，船隻請特別注意。

值得注意的是，昨日早上形成的颱風「巴比侖」以西北轉偏北方向朝琉球群島移動，之後可能會再往韓國、日本移動，提醒有規劃到日韓旅遊的民眾注意。

至於民眾關心的空氣品質，據環保署空氣品質預報顯示，今日北部、中部空品區及馬祖為「普通」等級，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今天全台依舊高溫炎熱，各地白天高溫都會來到31度，其中大台北地區高溫上看36度。（圖取自氣象局網頁）
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