鋼鐵人PK美國隊長！漫威影業10周年展在台搶先看

2018年06月30日 06:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近些年來，全球電影業受到瓶頸，然以超級英雄角色為主角的漫威影業在世界創下多項紀錄！鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑豹等英雄崛起，不僅帶動票房，也成為動漫、電影迷新寵！

Q版「蟻人」迷你又可愛。（三創提供）

現在漫威迷有福了，「The Marvel Experience」漫威基地即將今年夏天將在泰國開幕！而台灣三創生活園區在暑假期間推出【漫威影業10周年限定店】現場有《復仇者聯盟》中經典英雄人物首度大集結呈現，如鋼鐵人PK美國隊長！還有最新漫威電影《蟻人與黃蜂女》1:1雕像與最新周邊商品亮相外，現場更展示了從未曝光、由《蟻人與黃蜂女》演員保羅路德與伊凡潔琳莉莉親筆簽名的蟻人公仔。

開展記者會時，一群喜愛漫威角色的Cosplay迷特別精心打扮成心中最愛角色，在粉絲面前「大展雄威與英姿」。（三創提供）

昨日開展記者會時，一群喜愛漫威角色的Cosplay迷特別精心打扮成心中最愛角色，在粉絲面前「大展雄威與英姿」！彷彿穿越時空，薩諾斯、黃蜂女、死侍、黑豹、蜘蛛人等多名英雄角色共襄盛舉，大小朋友在三創館內不論是購買家電或享用美食時，都有機會驚喜發現他們的蹤跡並搶著合影！

「鷹眼」在漫威影業10周年限定店大秀射箭英姿。（三創提供）

此外，廣受大眾歡迎的經典角色如鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑豹、星際異攻隊中的火箭、格魯特等1:1雕像，也將於【漫威影業10周年限定店】超吸睛登場！

Cosplay迷精心打扮各式漫威經典角色。（三創提供）

此期間來到三創生活園區，全館皆共同歡慶【漫威影業10周年限定店】超強盛事，館外設有超巨型漫威英雄壁貼，同步在6F設有漫威英雄拍照打卡景點。超強陣容以及不容錯過的展覽限定與熱銷商品，絕對是今年暑假廣大電影迷的必訪聖地！

漫威電影新興角色「黑豹」。（三創提供）

在熱門電影上映之際，影迷們不再只有跑影城看電影，現在還多了到三創朝聖的選項！因6F動漫基地的商品力，三創開幕三年多以來養成一群死忠電影與動漫迷，期間透過不定期電影周邊商品快閃店及各式精彩活動延續電影話題熱度。呼應漫威新片《蟻人與黃蜂女》即將在7/4上映，6/29開展首日晚間18:30三創生活園區吸引熱情漫威粉絲cosplay

漫威影業10周年限定店展示多款特色商品。（三創提供）

為搶攻暑假出遊旺季，討好廣大電影與動漫粉絲，深受迷哥、迷妹歡迎的3C科技商場「三創生活園區」全館同慶，同步於6/29~8/12打造今夏最夯必訪的三創「盛夏動漫祭」！

展場限定商品：COSBABY 464復仇者聯盟3：無限之戰 東尼 ＆ MK50 & 無限手套 套裝組。（三創提供）

此期間三創舉辦《英雄大口吃肉吧》活動，上傳個人裝扮成美漫英雄的照片到三創生活粉絲團，及有機會攜帶一位朋友一起享用肉肉山壽喜燒餐點。三創「盛夏動漫祭」在3F打造英雄故事牆，只要在英雄故事牆前拍照上傳IG並標籤#YouAreMyHero，即可免費列印出IG相片。7/1 (日) 14:00～15:00舉辦《名偵探柯南人偶見面會》。

漫威影業10周年限定店。（三創提供）

7/8(日) 14:00～16:00舉辦美漫小學堂超夯youtuber影評團隊「加點吉拿棒」的超粒方、部長、XXY與飽妮與民眾暢談美漫世界大小事。在7/22 (日) 與7/29 (日)，凡三創會員扣點數30點，三創將捐出NT100元做公益，再送於三創5F Clapper Theater放映的漫威英雄電影欣賞入場券2張+復仇者聯盟明信片2張的「英雄影迷包」乙組。

最新漫威電影《蟻人與黃蜂女》1比1雕像 。（三創提供）

三創生活園區在今年暑假開始之際主推「盛夏動漫祭」，透過不容錯過的特展、講座、拍照打卡、電影放映等活動，引導民眾走入電影或動漫角色情節內，今年暑假就來三創與眾英雄一起瘋狂一夏！

暑假期間，來漫威影業10周年限定店和心愛的角色合影吧！。（三創提供）

漫威影業10周年限定店

活動期間：2018/6/29至8/12

活動地點：三創生活園區一樓

(中時電子報)