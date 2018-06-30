6／30三大報頭條要聞

2018年06月30日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●繼退伍軍人退俸通知函大出包，出現寄錯地址、寫錯名現象後，在年改明（1）日就要上路之際，銓敘部統計，已收到復審書逾4萬份，預計退休公務人員寄回的復審書到7月中旬將達高峰。但銓敘部、保訓會人力都明顯不足，如何處理好年改第一波爭議，大家都「剉咧等」。

●繼鴻海分割旗下工業富聯在上海A股掛牌後，晶圓代工廠聯電昨決議，將子公司和艦與聯芯集成電路製造、孫公司IC設計服務廠聯暻半導體等進行整合，由和艦為主體向大陸中國證監會申請首次公開發行（IPO），在上海A股掛牌，預計籌資約25億元人民幣（約114億台幣）。

●從蔡政府上台以來，「台灣可能租借太平島給美軍」的說法就時有所聞，儘管蔡政府總是出面滅火，陸方仍不時發出警告、畫出紅線，問題關鍵在於兩岸關係冷凍，大陸當然會質疑、警惕有關太平島租借的各種傳聞，在兩岸關係和緩的馬執政時期，就不會有這樣的猜疑空間。如今我外交部還刻意用簡體字向陸嗆聲，更凸顯民共高度不信任，猜疑流彈四射，對立情勢升高。

●行政院長賴清德出席「107年稅務節慶祝暨表揚大會」，提及台灣供水、供電問題，賴揆表示，明年沒有外界擔心的缺電問題，目前所發的電並不是不夠用，而是剩得不夠多；至於供水問題，他也信心滿滿表示，今年旱象雖然嚴重，但農業及工業用水都足夠使用。

◎旺報

●大陸國防部發言人吳謙28日就綠營智庫提出租借太平島給美國一事鄭重表示，「這種想法非常危險」。我外交部29日罕見就此發出簡體中文聲明稱，外交部已對此事嚴正聲明澄清，「若閱讀正體字有困難，就請參閱簡體字說明」。兩岸學者指出，若真租借美國太平島，解放軍勢必動武，相信美國不會這麼做。

●大陸國家主席習近平27日會見美國國防部長馬提斯時，對南海、台灣等涉及主權領土議題態度相當強硬，不過，也有美媒爆料，馬提斯在南海、台灣議題的態度也非常強硬，完全不肯退讓，雙方的強硬態度導致此次會面無法讓中美在安全問題上達成共識。大陸學者認為，中美應在這兩大議題之外尋求合作，以結束中美「雙邊關係的螺旋式下滑」。

●俄羅斯世界盃除比賽用球、贊助商等眾人耳熟能詳的中國元素隨處可見外，早在2年前，本屆世界盃承辦比賽的12座場館建設中的3座球場，中國元素就已參與在內。「薩馬拉體育場」、「伏爾加格勒體育場」、「莫爾多維亞體育場」等3座球場，均由中國裝備製造企業中聯重科的履帶起重機深度參建。

●中美貿易爭端持續延燒，可能影響到大陸大型科技公司的IPO（首資公開募股）進程，路透指出中國科技業巨擘上半年籌資活動表現亮麗，並沒有受到貿易爭端重大影響，亞太地區股票資本市場籌資規模創下3年高點，同時小米等大型上市案仍按步推進；但有跡象顯示，一些規模較小的交易正受到衝擊，若中美貿易戰擴大，未來這些大型科技公司在香港及紐約的上市進程恐難以順風順水。

◎工商時報

●美股及陸股反彈，適逢台股季底作帳最後一個交易日，多頭趁勢反攻，加上外資終止連10賣轉為買超，台股終場大漲182點收在10,836點，收復年線暫時化解破底危機。法人指出，隨外資賣超暫告一段落，挑選前5月營收成長、技術面多頭、第1季EPS成長的15檔「三金王」股，包括中鴻、大聯大、亞泥、統一等可望受惠。

●立法院昨（29）日針對《公司法》修正案進行朝野協商及二讀條文，其中工商團體反對甚力的公司治理人員（公司祕書制）藍綠共識決定不訂了，另所謂「股王條款」，二讀條文較政院版放寬，公司只要章程明訂，盈餘分派可每季或每半年為之，其中發放現金者，只需經董事會決議。《公司法》修正全案預計下周五拚三讀。

●證交所及櫃買中心昨（29）日首度發布106年「平均員工薪資費用」前50名企業，上市櫃合計100家高薪資企業中，電子產業共有75家擠進排行榜，成為國人最羡慕的幸福企業。

●台灣綜合研究院昨（29）日公布一項全新景氣指數：「AMI電力景氣指數」，今年5月來到103.0，是23個月來的新高，製造業電力景氣指數亦明顯走升。

(中時電子報)