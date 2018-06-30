氣候異常！台灣去年323天少雨！水資源未來會怎樣？

2018年06月30日 07:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近些年來，受全球暖化影響，台灣屢屢飆高溫，也頻頻出現少雨恐乾旱情況發生！今年梅雨遲，雨量也偏少！其實去年起長達323天少雨，以一年365天來說比例算偏少，究竟台灣水資源未來會怎麼樣？

近年氣候異常已在全球各地造成嚴重水旱災，面對氣候變遷可能造成影響，政府在民國98年開始即展開氣候變遷對台灣影響的研究，並於105年12月召開全國水論壇結合產官學界結論，確定因應未來氣候變遷影響應結合風險管理及開源、節流、調度、備援四大策略，因此透過106年起前瞻基礎建設落實推動。

目前各項前瞻計畫均積極推動中，未來完成後將對於水太多或是水太少的氣候變遷現象將有更強的調適能力。以去年起長達323天少雨屬極少發生的氣候狀況，但經由政府所投入水資源建設逐漸發揮成效及各單位共同努力下，一期稻作已順利完成供灌，以嘉南灌區為例，透過農業有效管理使每滴水發揮最大功效，更創下歷年最低每公頃稻作用水量僅8,700噸，而且稻作產量正常，全台民生及產業也僅實施一階限水(夜間減壓)，過去水車搶水情形均無發生，各項用水均能穩定供應。

為因應氣候變遷及未來用水需求，政府所提出的前瞻基礎建設採取開源、節流、調度及備援四大策略，均考量各區域所面臨水資源條件不同之特性，而因地制宜提出個別合適的對策，以穩定全台各地區各項用水需求。

在北部地區主要計畫板新供水二期計畫，可於明年將新北市原由石門水庫供應的板橋、新莊、三重等12主要行政區改由翡翠水庫供應，屆時石門水庫除可穩定供應桃園地區外，也可以透過桃園-新竹調度幹管工程(109年完成)，支援新竹地區達每日20萬噸(佔新竹40%用水量)，使北部整體供水更加穩定。至於中部地區主要計畫雲林湖山水庫工程已於去年完成。

今年可引水蓄滿，而南投鳥嘴潭人工湖也已動工，並將於111年完工，可供應南投及彰化地區現況及未來用水達每日25萬噸，約佔用水量50%已上，另積極推動污水回收再利用，福田汙水再生計畫最大可提供每日13.5萬噸，足供台中港工業區及相關工業用水需求，減少自來水供水壓力。

至於南部地區曾文水庫已加高3公尺，今年可增加5,500萬噸蓄水容量，約增加1成以上蓄水能力。而高雄高屏溪伏流水每日10萬噸及高雄鳳山溪汙水再生利用可供應臨海工業區達每日2.5萬噸，亦將於今年順利完成。

尤其明(108)年將完成臺南高雄水源聯合調度工程，屆時高雄水源支援臺南可增加至每日20萬噸，佔台南用水量20%，另曾文淨水場擴建也將於111年達每日13萬噸，而曾文水庫與南化水庫互相串聯的水源連通管工程預計113年完成，可達到最大每日80萬噸備援輸水能力，台南及高雄供水可互相支援，不僅強化民生用水供應穩定，攸關經濟發展的重大投資案如台積電公司用水也可獲得確保。

水利署強調，開源節流須雙管齊下同步執行效果才會加倍，所以同時加速辦理自來水減漏工作，將從106年底15.3％降到120年10%，而從今年4月1日開始，已規範市面上只能販售具省水標章的馬桶及洗衣機。

另外，工業用水大戶將要求強化水循環再利用，用水回收率由70%提升至80%；至於農業節水部分，已透過老舊圳路改善及推廣省水灌溉等多種方式，提升農業用水效率。政府對解決水資源問題已全面務實檢討，並研提前瞻具體策略及完整作法，未來逐步落實，可建構更安全、可靠及具韌性供水系統，供水一定可以比以前更加穩定。

(中時電子報)