水電工轉行當青農！與母拈花惹草拓幸福

老師轉行種有機 水電工兒子加入當青農。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣農業有新希望！科技化時代來臨，據研究，未來很多職業都會被機器人取代！然傳統的農業如透過創新，也能開創新未來！

位於新店烏來北勢溪邊的生根有機農場，由老師轉職為有機農的吳美蘭經營，近期兒子蔡明憲也一同加入有機耕作行列，擴大種植面積並嘗試種植更多樣化的有機香草。

10年前原本從事教職的吳美蘭，由於喉嚨病症，不適合再從事教師工作，原本就有在種花，剛好遇到住家鄰居分享自己種的蔬菜給她，因此興起了自己種植作物的念頭。當時初識農耕，因此時常與農友請教並從實作中學習，在農會及農業局的輔導下，於5年前通過有機驗證。2年前的一場颱風，曾讓辛苦耕作的作物付諸流水，84年次的兒子蔡明憲幫忙一起清理清理漂流木、復原農場，卻意外充滿成就感且對土地產生情感，決定辭去已從事3年的水電營造工作，加入有機青農的行列。

有了明憲的加入，原本主要種植珠蔥等蔬菜的農場，今年開始種植迷迭香、百里香等香草植物，在新北市農業局的有機耕地租金補助下，擴大耕作面積。母子兩人不定期在花博公園及希望廣場擺設攤位販售自家產品，曾遇到隔壁攤位的有機農友無私教導明憲介紹產品及面對客人的方法，並經過前輩經驗傳授，後來有2名顧客不僅購買蔬菜，更親自到農場參觀自然有機及依山傍水的環境，蔡明憲笑著表示，「做有機雖然比以前工作還累，但周遭遇到的有機農友及顧客都很正向且熱情，現在的生活過得更開心！」。

新北市府鼓勵青年返鄉加入有機生產，活絡有機生產力，並提供包含租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施補助，減輕農友負擔。此外也提供包含小農鮮鋪、農夫市集等銷售通路，讓農友生產後可以穩定銷售，鼓勵大家共同支持有機農業，一起做有機護土地。欲品嘗當地蔬菜及鮮嫩珠蔥水餃，詳洽新店地區農會。

(中時電子報)

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