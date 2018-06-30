川金會真是場夢？ 美媒爆：北韓仍持續增造核武

剛剛落幕不久的川金會，最重要的「去核化」協議恐將成一場夢？（圖/路透社）

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中時電子報

據美國國會山報（The Hill）報導，被川普（Donald Trump）視為重要大勝利、也是世紀級領袖峰會的川金會，在達成四項協議後，至今為止，似乎最重要的「去核化」（denuclearization）遲遲沒有動靜。相反地，愈來愈多傳聞和證據，都直指平壤當局「口是心非」的作為。

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一位不具名的美國官員向國家廣播新聞網（NBC）透露，他們從可靠資料研判，從川金會落幕後，北韓仍持續且增加核武與週邊所需物品，似乎讓川普的期望，真成為一場夢。

多位情報系統官員都表示，從各種跡象顯示，金正恩（Kim Jong Un）其實就在誤導美國和川普，藉由主動示好的手段，拖延和暫緩美國對其武器的制裁行為。但對他們而言，「我們都知道，長時間以來，北韓有非常多的隱藏機密。」

不只情報系統憂慮，事實上，就連國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）對局勢發展都沒有信心，曾多次在公開場合對北韓廢核一事避而不談。然而，官員透露，對於美國情報系統來說，他們最擔心的是，金正恩會偷藏「私房武器」，故情報官員呼籲政府，在監督北韓去核化的過程中，美國需要「進一步」監看，避免漏掉任何一枚導彈、武器或是軍事設施，造成未來不可預期的未爆彈。

川金兩人共同簽署的協議大致有4項重點：

1.美國與北韓將依照兩國人民對和平與繁榮的渴望，致力建立嶄新的關係。

2.美國與北韓將攜手同心，在朝鮮半島上建立永續而和平穩定的政權。

3.重申北韓與南韓在4月底達成共識的《板門店宣言》，北韓承諾將會邁向完全去核化。

4.美國和北韓承諾找回戰俘（POW）／戰爭任務失蹤士兵（MIA）的遺骸，包括將已經辨別身分的遺骸送回。

(中時電子報)

文章來源：US intel agencies believe North Korea has increased nuclear fuel production: report

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