空姐泣訴5年無性生活、遭精神暴力 網友改轟老公：裝可憐

2018年06月30日 08:57 中時電子報 張國欽

網紅空姐泣訴：因與丈夫無性關係，才頓時犯錯想找個伴。（圖／取自臉書）

網紅空姐身材超辣，完全不像生過一個小孩的媽。(取自IG)

1名空姐網紅被老公爆料偷吃攝影師小王，甚至帶小王回家嘿咻，還持有兩人在家裡做愛的影片。她昨晚間發文回應，不應自己作了不良示範，也控訴自從2013年生小孩之後，丈夫寧可自慰也不願與她親熱，兩人過了長達5年無性婚姻，此外每天還活在丈夫的肢體與言語暴力，淚訴遭變態威脅。網友原本撻伐空姐網紅偷腥，如今改變風向灌爆老公《臉書》怒譙「你不是家暴嗎？「裝什麼可憐」、「丞相又要起風了嗎？」。

不少網友看到空姐網紅發文後表示「所有事情都是一體兩面」，紛紛從原本的批判及撻伐，轉而變成關心及打氣。更有不少網友更湧入灌爆老公《臉書》，從為他感到難過轉而怒譙「爛男人！」、「爛男人只會打手槍家暴老婆酗酒還會幹嘛？」、「你真的有夠......唉我支持她」、「你不是家暴嗎？裝什麼可憐」、「丞相又要起風了嗎？」。

網紅空姐老公昨遭老公爆料在家裡偷吃小王，還拍性愛影片，引起軒然大波，張姓空姐網後來在《臉書》發文說出這段原本不能外揚的家務事。她說，她強忍悲痛營造的和樂家庭形象都已破滅，並過了長達5年的無性婚姻，除此之外每天活在肢體暴力，言語暴力的精神壓力下，公公和老公都有酗酒和肢體暴力的紀錄。

網紅空姐淚訴：「2013年孩子出生老公不再碰我，總說有小孩在旁邊很奇怪，但小孩那時只是嬰兒？」網紅空姐淚訴，每次求愛老公屢次推開，到2015年小孩2歲，性生活依舊沒改變，三番兩次在客廳打手槍被她發現，「哭著問他為什麼要這樣？有需求為何不找我？他卻說打手槍比較爽！」。

她還說，2017年底因工作需要認識H男，長年累積的無愛婚姻，讓她頓時犯了錯，不是因為H男條件比老公好而愛上對方，只是有個人陪而已。2018年老公在家中裝了監視器她完全不知情，「對於這件錯誤，我於事發後不斷向我老公認錯道歉，希望能挽回婚姻及家庭，也完全斷絕與H男的聯絡」，但是之後的日子卻被老公不斷威脅，不但提出刑事妨害家庭告訴，還不斷逼迫她拿出大筆金錢，否則老公要用盡各種方法毀掉她。

(中時電子報)