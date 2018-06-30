全台218個商圈冷颼颼 只有這個夜巿逆勢成長

台灣業者推出跨年煙火限定團，陸客在寧夏夜市品嘗台灣小吃。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
圖為寧夏夜市觀光協會理事長林定國。攝影／吳孟翰

陸客來台人數驟降，全台商圈冷颼颼，但有一個地方例外，那就是台北寧夏夜市。它在陸客遊台景點排名第一，業績成長更是翻倍。而它引進大陸支付寶系統，成功吸引自由行陸客，是它逆勢大成長的主要關鍵。

寧夏夜市位於北市大同區，占地面積300多坪、攤位店舖不到200個，在全台夜市規模算是小的，但它小而美且五臟俱全，擁有許多夜市做不到的支付系統、衛生要求，也難怪它成為商圈經營爭相學習取經的對象。

寧夏夜市為何能在市況看壞中殺出血路，成為全台218個商圈中一顆耀眼的真珠，中評社報導，寧夏夜市理事長林定國分析，寧夏夜市在陸客點評的台灣十大景點奪冠，可以擠掉台北101、台北故宮、士林夜市等，他認為最重要的原因之一，就在鎖定自由行陸客商機，搶先導入大陸行動支付系統。

林定國指出，早在陸客團赴台旅遊的高峰期，就察覺出陸客團的消費、購物都是採一條龍操作，商圈、夜市很難分到陸客團的商機，反而是自由行的客人在夜市的消費能力更強。

林定國說，到目前為，寧夏夜市導入的行動支付系統就有五、六種之多，占寧夏夜市使用率達10%。寧夏夜市的人流量，每天有一至三萬人，歐美日、韓、東南亞的觀光客都有，但就屬自由行陸客的消費力最強，也最有購物衝動，也為夜市攤商、商家帶來可觀的商機。

(中時電子報)

文章來源：林定國：大陸行動支付助台北寧夏夜市大成長

世足花絮》贏上屆冠軍也沒用 南… 打臉！網紅空姐稱5年沒性生活 夫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。