全台218個商圈冷颼颼 只有這個夜巿逆勢成長

2018年06月30日 09:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為寧夏夜市觀光協會理事長林定國。攝影／吳孟翰

陸客來台人數驟降，全台商圈冷颼颼，但有一個地方例外，那就是台北寧夏夜市。它在陸客遊台景點排名第一，業績成長更是翻倍。而它引進大陸支付寶系統，成功吸引自由行陸客，是它逆勢大成長的主要關鍵。

寧夏夜市位於北市大同區，占地面積300多坪、攤位店舖不到200個，在全台夜市規模算是小的，但它小而美且五臟俱全，擁有許多夜市做不到的支付系統、衛生要求，也難怪它成為商圈經營爭相學習取經的對象。

寧夏夜市為何能在市況看壞中殺出血路，成為全台218個商圈中一顆耀眼的真珠，中評社報導，寧夏夜市理事長林定國分析，寧夏夜市在陸客點評的台灣十大景點奪冠，可以擠掉台北101、台北故宮、士林夜市等，他認為最重要的原因之一，就在鎖定自由行陸客商機，搶先導入大陸行動支付系統。

林定國指出，早在陸客團赴台旅遊的高峰期，就察覺出陸客團的消費、購物都是採一條龍操作，商圈、夜市很難分到陸客團的商機，反而是自由行的客人在夜市的消費能力更強。

林定國說，到目前為，寧夏夜市導入的行動支付系統就有五、六種之多，占寧夏夜市使用率達10%。寧夏夜市的人流量，每天有一至三萬人，歐美日、韓、東南亞的觀光客都有，但就屬自由行陸客的消費力最強，也最有購物衝動，也為夜市攤商、商家帶來可觀的商機。

(中時電子報)