香港叮叮車彩繪花博圖案 創意行銷台中觀光

2018年06月30日 09:10 中時 陳世宗

中市府與華信航空合作推出「花博機艙」，以石虎家族與歐米馬設計出各項機艙內侍應品與紀念商品。（陳世宗翻攝）

「彩繪機艙」包括枕頭、頭墊紙、紙杯、盤墊紙、撲克牌、登機證上均有相關設計；空服員的圍裙也印有花卉圖樣，上頭還別上可愛石虎別針，相當吸睛。.（陳世宗翻攝）

台中世界花卉博覽會今年11月即將盛大登場，台中市政府觀光旅遊局發揮創意、國際行銷花博，除今年3月與香港百年知名的電車叮叮車合作，讓花博吉祥物石虎家族、台中高美濕地、台中公園等圖案，隨著叮叮車穿梭香港熱門市區外，104年即與華信航空合作推出「花現台中」彩繪飛機。

觀旅局長陳盛山說，今年更加碼推出「花博機艙」，以石虎家族與歐米馬設計出各項機艙內侍應品與紀念商品，邀請國際旅客參訪花博，同時體驗台中自然人文之美，成功提升台中觀光品牌的知名度。

陳盛山表示，香港是世界知名的旅遊景點，同時也是歐睿信息(Euromonitor International )在去年評比世界百大旅遊城市的第一名，而1904年開始行駛於香港島的路面電車「叮叮車」，是許多國外遊客前往香港必遊體驗的觀光亮點，因此，市府在今年3月以「Love Taichung 浪漫臺中 幸福這麼近」為主題，打造了一輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相，車身彩繪上花博吉祥物石虎家族，童趣的外觀十分可愛，吸引眾多國際旅客的目光。

高美濕地、台中國家歌劇院、湖心亭、路思義教堂等台中熱門打卡景點，珍珠奶茶、太陽餅、梨山水蜜桃、外埔火龍果、文心蘭等台中代表特色也巧妙融入其中，隨著叮叮車穿梭香港熱門市區，帶動旅遊台中的契機。

陳盛山指出，104年市府即與華信航空公司合作推出「花現台中」彩繪飛機，這是全台第一次讓城市名稱飛上天空的行銷首例，啟航後往來於亞洲各主要國際都市，載客量已達32.3萬人次，同時也打響台中的國際知名度。

今年6月再與華信航空推出「花博機艙」設計亮相登場，融入花博吉祥物石虎家族及歐米馬，與台中市花山櫻花、百合花、文心蘭等花卉，還有在台灣具代表性的櫻花鉤吻鮭、台灣帝雉、寬尾鳳蝶、穿山甲等保育類動物；包括枕頭、頭墊紙、紙杯、盤墊紙、撲克牌、登機證上均有相關設計，空服員的圍裙也印有花卉圖樣，上頭還別上可愛石虎別針，相當吸睛。

華信航空總經理曹志芬說，從開航至今，不少幸運搭到「花博機艙」的民眾均反應，相當喜愛花博機艙設計，尤其小朋友看到超萌的石虎家族，都非常開心；另外餐點上桌後，石虎家族紙杯，更是立即吸引小朋友的目光。

「花博機艙」目前由台中機場出發，飛往亞洲各主要城市，以香港及胡志明市為主，民眾都有機會幸運搭到，屆時千萬不要忘記拍照留念喔，而部分花博紀念品販售所得的5%，也會提供「台灣石虎保育協會」作為保育經費，為保育石虎盡一分心力。

觀旅局強調，自林佳龍上任以來，推動「中進中出」觀光政策，成功開拓亞洲3至5小時航點航線，導引人流與物流的進出，有效活絡了台中及中台灣的經濟發展，而透過台中花博此一國際盛事帶動，搭配市府各類旅遊行銷及活動，期盼能夠帶動花博國際旅客人數趁勢行銷台中觀光旅遊品牌。

(中時 )