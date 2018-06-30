急救章的軍改 老兵嘆退伍軍人不是用完即丟的衛生棉

2018年06月30日 09:17 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨政府打著年金改革之名，行剝奪軍人退休金之實，引起重大爭議。而軍改即將在7月1日上路，如此急救章上路的結果，造成退伍軍人退俸通知函大出包，讓許多退役軍人擔心退休金會不會也會算錯？然而，不論民進黨如何表明年改是不得不為的改革，甚至跟軍人致歉，陸官校50期魏志明對此發表一篇感言，表示軍人拿著青春和生命賭明天，軍人沒有愧對中華民國！愧對中華民國的是藍綠同奸惡劣同型的短視政客！

魏志明回憶起在民國70年代陸軍官校畢業時，分發到新竹縣竹北梨山頭，在一個大熱天帶領部隊助割時，遠在馬祖的母親中風去逝，他連母親最後一面沒見到，趕回老家時，只見母親的紅漆木棺，和孤苦無神的老父，他撫棺痛哭！未見著母親最後一面是人生最大的遺憾。

母親逝世的百日內成家，妻子跟著他吃盡苦頭。先是新婚五天後，他就移防到金門。一年後妻子有身孕，但在懷孕害喜姙娠的過程，他都因為要保家為國缺席。甚至女兒出生時，他必須搭早上6點半的飛機回駐地金門。幾年後，兒子出生，他時任連長正在宜蘭演習，匆忙地趕到三總，護理師抱著兒子出來，但他只看了一眼，跟老婆照了個面 又捨家為國去了！

77年1月故總統蔣經國逝世，那時戰備緊張，妻小在台灣已近半年未相見。而八旬老父在東莒離離離島，亦無暇得見。77年2月蔣經國逝世滿月，戰備暫緩 天寒地凍，長官恩准返回東莒老家探父，返家當天與老父閒聊1小時，外出購物，老父竟又中風驟逝！而他又再一次捨家為國去了！

魏志明指出以上是萬千的退伍軍人和軍眷們都有的生活印記，多少個車站月台上的送別，多少個風雨碼頭邊的分手，孩子們從小時哭爹喊爸中，到漸長後默默地揮手，只有那最熟悉的火車隆隆聲和船笛聲，伴隨著軍人軍眷們在歲月的年軌中漸漸的催老.........

魏志明抨擊那些口口聲聲說愛台灣的政客小丑，他為中華民國貢獻二三十年的青春，奉獻了半生的青春和人身自由，犧牲了奉養父母家人相處的歲月。但是現在的政府卻砍殺「非他族類」的軍人，是這樣子邏輯嗎！而且國家財政有問題嗎？隨隨便便官邸維修就一兩億！隨隨便便海外訪問就好幾百億，隨隨便便前瞻法案就8800億！隨隨便便一個慶富案又是好幾百億！現在政府確揮霍著！ 要知天底下國防是沒有廉價的！政府不要去輕侮老兵！因為老兵以前是軍人，現代軍人未來是老兵。退伍軍人更不是用完即丟的衛生棉！

魏志明的文章引起許多人的共鳴，有網友留言「觀看此文，令我淚流不止，當今的執政黨是如此無情無義，如此踐踏前人的犧牲與奉獻，台灣被玩完了！亦沉淪了！此刻，您也與我一樣淚流滿面了嗎」？

(中時電子報)