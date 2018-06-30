美或派海軍陸戰隊守AIT 美媒細數近期美台交流動作

2018年06月30日 09:11 旺報 潘維庭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名美國官員表示，美國國務院已要求派遣陸戰隊至台灣，以協助防衛美國在台協會（AIT），若獲得同意，這將是近40年來首見美軍陸戰隊駐防美國駐台外交機構。美國之音30日一一細述近期美台交流升溫動作。

大陸外交部發言人陸慷29日在例行記者會上被問到此事時則回應，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「美方應當恪守一個中國承諾，不與台灣方面發生任何官方關係和軍事往來。美方對中方這一立場非常清楚，也知道應當在這一問題上謹慎行事，避免對中美關係大局造成影響。 」。

美國之音30日分析，美國駐外使館的守衛任務，傳統上由美國海軍陸戰隊承擔，但是華盛頓和台北名義上並沒有正式外交關係；如果海軍陸戰隊真的派遣人員到台灣保護美外交人員，這將是40年來海軍陸戰隊第一次被派往台灣執行任務。

AIT新館於今年6月落成，美國總統川普在3月簽署了參眾兩院無異議通過的《台灣旅行法》，允許美台之間高層級互訪，他還允許向台灣出售潛水艇技術，這些動作都引發大陸批評。

另一方面，今年5月和6月，國會眾議院和參議院先後通過了《2019年國防授權法案》，其中也包含了加強美台關係的文字，參議院版本還包含支持美國參與台灣漢光軍演的內容。目前兩院即將開始磋商推出協調後的議案。

(旺報 )