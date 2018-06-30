影》澳洲新環球小姐出爐！ 24歲華裔正妹奪后冠

澳洲環球小姐出爐！由華裔的美女高材生Francesca Hung（圖中央）奪下后冠。（圖/Miss Universe Australia臉書專頁）

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中時電子報

據澳洲新聞網（ABC）報導，與美加一樣屬於移民國家的澳洲，於昨日從眾多佳麗中，正式選出2018年代表澳洲出賽的環球小姐（Miss Universe Australia），由年僅24歲、就讀於雪梨大學（University of Sydney）社會學碩士班的華裔美女高材生弗蘭西斯卡·黃（Francesca Hung）奪下后冠，成為新一屆的澳洲環球小姐。

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現年24歲的弗蘭西斯卡·黃，是華裔混血女孩，父親是華人、母親則是愛爾蘭與澳洲混血。學習成績優異的她，申請進入雪梨大學、成功取得社會學學士；目前在母校繼續攻讀碩士學位，並同時兼職模特的職業。

接受專訪時，黃認為，自己與過往歷屆的澳洲環球小姐不一樣，她不算是眾人眼中的「標準女孩」。她指出，「從小生長於白人社會，對我來說，曾一度因為自身的不同，感到困惑、矛盾和難堪，但現在我接受了我的不一樣。我希望，能藉由此次的機會，向澳洲和全世界表示，無論膚色或相貌是否不一樣，妳都有資格和機會能代表澳洲。」

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即將於今年代表澳洲出賽世界環球大賽的她，在賽後訪問表示，「所有參賽的佳麗，都擁有許多優良的品質和能力，不少人不僅擁有美貌，她們同時也是工程師、律師或科學家。我相信，美貌和智慧是可以並存的！」

(中時電子報)

文章來源：Chinese-Australian model breaking Miss Universe 'mould'

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