徐國勇：現在是投資台灣最好機會 水電不缺股市上萬點

2018年06月30日 09:41 中時電子報 邱文秀

日前蔡英文總統出席第31屆國際證券業協會(ICSA)年會暨會員大會，蔡英文致詞表示，「台灣經濟正處20年來最好狀態」。行政院發言人徐國勇28日也大讚台灣投資環境好，現在是投資最好機會，「包括我們的電、水，都不會有問題。」並說唱衰台灣是錯誤的，大家要對台灣經濟環境有信心，台股市上萬點已1年，但反觀大陸股市從今年上半年到6月已經跌了20%。

據港媒《中評社》報導，行政院發言人徐國勇表示，有媒體一直講大陸有多好，台灣又因電力問題有多差，但27日的《英國金融時報》報導大陸股票自今年來已經跌了20%。他說，反觀台股已經維持在萬點1年了，呼籲各界要對台灣有信心，並強調水、電都不是問題。

徐國勇表示，不管電的問題，還是綠能的設置，他都很確定台灣可以讓企業安心的投資。他強調，《英國金融時報》報導大陸股票跌了兩成，反觀台灣股市今年上半年上漲了2.41%，已經整整1年維持在萬點，形成一個常態，因此，大家要對台灣經濟要有信心。

徐國勇表示，也因為這樣，可以看到台積電、大立光、華邦電等，都加速投資台灣，「有一些就一直喊企業對台灣沒信心等等，這種唱衰自己是錯的，我們應該會台灣有信心」，他喊話，這時候投資台灣其實是最好的機會，「包括我們的電、水，都不會有問題。」

(中時電子報)