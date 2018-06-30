萬華流鶯遭刺死 宅神諷：又是完美社會的零星個案？

2018年06月30日 09:41 中時電子報 張達智

艋舺公園29日晚間驚傳兇殺事件。(報系資料照)

近期台灣兇殺案件頻傳，尤其駭人聽聞的分屍案，竟然在12天內接連發生3起，讓「死刑」議題再度引發熱議。不過行政院長發言人徐國勇卻說，雖有不良治安事件，但都是零星個案，再完美的社會都還是會有一些犯罪事件發生。昨晚萬華發生流鶯當街遭刺死事件，「宅神」朱學恒諷刺問：又是覺青心目中完美社會的零星個案嗎？

針對短期內連續發生3起分屍案件，行政院發言人徐國勇21日表示，台灣整體治安在全世界的評比是相當前面的，雖然有不良治安事件，但都是零星個案，任何再完美的社會都還是會有一些犯罪事件發生，執行死刑要非常謹慎，因為死刑是有關人命的。

此番言論一出，遭到各界強烈抨擊，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君怒轟：「你（徐國勇）確定在說人話嗎？」，PTT網友也狂噓：「分屍不是人命?」、「零星個案就不是人命?」、「幹話政府」、「O你娘姑婆芋的毒性這麼強」。

昨晚北市萬華區艋舺公園發生一起兇殺案件，越南籍性工作者當街遭男子以水果刀刺死。「宅神」朱學恒在臉書轉貼這則新聞，並諷刺說：「這是什麼？又是覺青心目中完美社會的零星個案嗎？」

網友回應他：「政府會出來說明現在是這20年來最好的治安！網友都在靠北三小！」、「這是艋舺公園的零星個案」、「我有神經病，結案」、「法務部：你有聽過其他街友殺過性工作者嗎？沒有吧，那就是個案」。

(中時電子報)