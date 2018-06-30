黨主席被批神隱？丁守中為吳敦義抱不平

2018年06月30日 09:47 中時電子報 綜合報導

年底選戰激烈，但外界質疑國民黨主席吳敦義神隱，較少露面。不過國民黨台北市長參選人丁守中昨日（29）則為吳敦義打抱不平，質疑神隱說是對手放話想要分化藍營團結，丁守中強調，吳敦義以黨主席身分全台走透透，替整個黨基層做協調整合，平常還要籌黨工每月3千萬經費，都是很大的負擔，從沒有感到他神隱。

丁守中也說，其實平常只要有事找吳敦義，幾乎是隨時找都能找到，甚至很多活動都常碰到，看到吳敦義在候選人身邊幫忙加油打氣。媒體問丁，是否將有與吳敦義合體造勢的行程，丁守中則笑稱，其實與吳敦義已經合體好多次了，包括基層很多活動，例如志工團動員、農漁會等活動，合體行程可以說不計其數。

丁守中今天是在答覆媒體提問時做了以上表示。外界關切連勝文未來是否會幫他輔選？丁守中則說，現在他需要各方面支持，所以當然是到處拜託、到處拜票，而他上次初選完，雖然經過激烈競爭，在連勝文獲黨提名後，也是同樣幫他掃街輔選，他也相信，國民黨這次一定會團結。

另針對民進黨舉行台北市選戰策略會議，媒體詢問，選戰是否有與黨中央保持聯繫？丁守中說，他透過市黨部主委黃呂錦茹與黨中央保持密切聯繫，對國民黨來說，市長、議員、里長的選舉「三位一體」，一定會加強團結，贏得勝選。

(中時電子報)