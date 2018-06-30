愛滋有隱私權、醫護卻無受保護權利 外科醫：我們活該？

外科醫生怒，愛滋有人權，但醫護卻沒有受保護的權利。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

聽到愛滋人人色變，根據目前法規健保卡上並無法註記病患是否有愛滋，這也會讓在第一線的醫護人員暴露在危險之中，就有一名外科醫師在臉書上表示，因為愛滋病有隱私權，但醫護人員卻沒有受到保護權利，現在的法規根本就是讓醫護人員暴露在高度危險的感染風險之下。

這名外科醫師在自己的臉書上痛批，愛滋有隱私權，醫療人員卻沒有被保護的權利，他指出自己已經遇到第二次了，一開始這名病患因小腸腫瘤併腸阻塞從急診入院，病患從開刀前到開完刀都不主動告知自己有愛滋，他一開始是從報告到化療前肝病檢查，一點一點蛛絲馬跡發現病患可能有愛滋，但想要驗HIV(愛滋)病患不同意，到此時病患才願意坦承自己已經有10年病史。

這也讓外科醫師大罵「X！」，因為在病患治療期間，開刀、換藥、抽血、打針等都有一大堆侵入人體及體液接觸的治療，涉及幾十個醫療人員，全部都在沒有任何有效防護的情況下進行，全部都暴露在高度危險的感染風險底下，而我們的政府、我們的疾管局，卻一直只強調愛滋人權，健保卡不能註記，抽HIV必須得到同意，政府這樣對待醫療人員？

他也指出，醫療人員除了憤怒、自認倒楣，還是要高呼愛滋隱私權？所以醫療人員就是活該？最後外科醫師再度怒罵一聲「X！，我對不起所有參與這個病人治療的所有醫療及護理人員。」

此外也有一名不具名護理師表示「非常認同這名醫師的說法，因為不是只有傷口，或針扎才會感染，眼睛也是黏膜，如果愛滋病患的體液濺到眼睛，也可能會因此受到感染。」

不過根據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第12條「感染者有提供其感染源或接觸者之義務；就醫時，應向醫事人員告知其已感染人類免疫缺 乏病毒。」 第23 條 違反第十二條，將處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

(中時電子報)

文章來源：外科醫生臉書

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