外型似F-22猛禽 韓明年啟動自製KF-X戰機計畫

韓國航太昨日正式公布，自製KF-X戰機的示意圖。（圖/KAI官方臉書）

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中時電子報

據韓國時報（Korea Times）報導，北方有「強鄰」威脅、外交與國防又和美國息息相關，始終不敢輕易放鬆國防的南韓，昨日（6/29）由韓國航太集團（Korea Aerospace Industries）公布，新一代與印尼合作、自主研發的KF-X戰鬥機（KAI KF-X）藍圖。韓國航太預計在明年9月啟動研發計畫，期望最快在2021年以前首架原型機能問世。南韓軍方期許，這項戰機計畫，能協助他們在花大錢進口美製戰機的同時，也能擁有自主研發製造的能力。

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從昨日公布的造型示意圖來看，KF-X戰機外型與美軍專屬的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor）極為相似。南韓政府將砸下8.8兆韓圜（約2,400億台幣）的研究計畫，期望打造120架、定位為4.5代的KF-X戰機，用以替換麾下現役老舊的F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）和F-5「虎式」戰機（Northrop F-5）。

韓國航工實驗室製作的KF-X戰機模型。（圖/KAI官網）

美國空軍現役、專屬的F-22「猛禽」戰機。（圖/美國空軍）

KF-X戰機是韓國，繼T-50金鷹式高級教練機（T-50 Golden Eagle）之後，研發的第二款戰鬥機。2001年由當時的總統金大中（Kim Dae-jung）對外公布研究計畫，由南韓主導、印尼輔助，希望打造一款優於疾風（Rafale）、颱風（Eurofighter Typhoon）和F-16（F-16 Fighting Falcon）三款現役戰機、但不超過F-35匿蹤戰機（F-35 Lightning II）的自製機型。計畫中KF-X戰機屬於單座型，發動機預計會採用韓華（Hanwha Techwin）生產的F414-KI型。

從2001至今、南韓花了17年的研發時間，在4款機型激烈競爭下，好不容易選出如今的定案C-109型版本。不過看在南韓專家的眼中，釋出的示意圖上還有另一個特點，與原先預想掛載響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）或AIM-120飛彈（AMRAAM）不同，韓國航太採用的是歐洲系統的飛彈，一款是來自德國的IRIS-T飛彈、另一種則是流星飛彈（Meteor）。讓KF-X戰機能適用歐規、美規的武器設備，對於未來需要維修保養時，可選擇範圍也能擴大。

(中時電子報)

文章來源：South Korea unveils first images of KF-X design with European missiles

文章來源：South Korea to design indigenous combat jet next year

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