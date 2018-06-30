綠議員籲侯友宜捐文大宿舍「暴利」孫大千反呼籲兩點

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子的家族祖產租給中國文化大學當宿舍「大群館」（圖）。(中央社)

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中時電子報

綠營狂打國民黨新北市長候選人侯友宜「文大宿舍」案，民進黨台北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人戴瑋姍、張錦豪召開記者會，要求侯將妻子名下文化宿舍「大群館」暴利捐出、停止漲價、租金減半。前國民黨立委孫大千酸「這樣的水準也可以擔任市議員嗎？」

據媒體報導，民進黨台北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人戴瑋姍、張錦豪召開記者會，呼籲侯友宜應捐出暴利，停止漲價且租金減半，才可照顧住宿學生。侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，各議員參選人開記者會，舉東吳、銘傳等鄰近大學為例，要求降租，卻不肯以文化大學周邊的租屋價格為比較基礎，如此刻意扭曲抹黑，令人遺憾。

前國民黨立委孫大千在臉書酸「這樣的水準也可以擔任市議員嗎？」並表示，「大群館」建物的租金價格，原本就是依照業主和校方雙方合意決定。一件簡單的民間商業行為，一到了選舉，居然淪為政治打手們的作秀題材，更誇張的是，還可以提出讓人笑倒在地的愚蠢呼籲，程度真的是低到沒有下限了嗎？

孫大千說，依照他們的奇妙邏輯，他也提出兩點呼籲：

第一，請這幾位如此關心大學生居住品質的市議員候選人們，承諾在當選後捐出每個月一半的薪水，補助選區內各大學的住宿學生，減輕年輕學子的租金負擔。

第二，請這幾位如此關心文化大學居住品質市議員候選人們，承諾捐出一半的競選經費於陽明山購買土地，興建學生宿舍，再以半價的租金出租給文化大學。

孫大千表示，如果做不到，就拜託別再出來搞笑說嘴了吧！

(中時電子報)

文章來源：孫大千

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