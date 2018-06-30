綠議員籲侯友宜捐文大宿舍「暴利」孫大千反呼籲兩點

2018年06月30日 10:52 中時電子報 邱文秀

綠營狂打國民黨新北市長候選人侯友宜「文大宿舍」案，民進黨台北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人戴瑋姍、張錦豪召開記者會，要求侯將妻子名下文化宿舍「大群館」暴利捐出、停止漲價、租金減半。前國民黨立委孫大千酸「這樣的水準也可以擔任市議員嗎？」

據媒體報導，民進黨台北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人戴瑋姍、張錦豪召開記者會，呼籲侯友宜應捐出暴利，停止漲價且租金減半，才可照顧住宿學生。侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，各議員參選人開記者會，舉東吳、銘傳等鄰近大學為例，要求降租，卻不肯以文化大學周邊的租屋價格為比較基礎，如此刻意扭曲抹黑，令人遺憾。

前國民黨立委孫大千在臉書酸「這樣的水準也可以擔任市議員嗎？」並表示，「大群館」建物的租金價格，原本就是依照業主和校方雙方合意決定。一件簡單的民間商業行為，一到了選舉，居然淪為政治打手們的作秀題材，更誇張的是，還可以提出讓人笑倒在地的愚蠢呼籲，程度真的是低到沒有下限了嗎？

孫大千說，依照他們的奇妙邏輯，他也提出兩點呼籲：

第一，請這幾位如此關心大學生居住品質的市議員候選人們，承諾在當選後捐出每個月一半的薪水，補助選區內各大學的住宿學生，減輕年輕學子的租金負擔。

第二，請這幾位如此關心文化大學居住品質市議員候選人們，承諾捐出一半的競選經費於陽明山購買土地，興建學生宿舍，再以半價的租金出租給文化大學。

孫大千表示，如果做不到，就拜託別再出來搞笑說嘴了吧！

(中時電子報)