苗栗反毒列車青春起跑 火車站洋溢青春活力

苗栗縣警局少年隊在火車站舉辦反毒列車‧青春起跑，吸引青少年參加。（陳慶居翻攝）

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反毒、反詐騙、反暴力、反援交宣導，有獎徵答互動熱絡。（陳慶居翻攝）
學生也以創意海報宣導反毒、反詐騙等觀念。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警察局配合暑期青春專案辦理「反毒列車‧青春起跑」活動，昨日結合學生校外生活輔導會及鐵路警察局台中分局，邀請國立苗商及私立建臺中學熱舞社學生，在苗栗火車站大跳勁歌熱舞，繪製刻意反毒海報，與青少年和旅客互動，傳達勇敢拒毒的觀念。

大湖警分局同步持搜索票搜索民宅，賴姓男子堅稱家中沒有藏匿毒品，警方鍥而不捨搜尋可疑的角落，終在洗衣機後方發現有個黑色皮包，內有安非他命1包和吸食器，隨後又在其座車查獲海洛因1.35公克，訊後移送檢方偵辦。

苗栗縣警察局少年隊安排學生以熱歌勁舞表演，散發青春洋溢氣息，吸引許多往來車站的人潮觀賞，也讓枯等列車和準備出站的旅客增添繽紛活力。

會場另展示學生創意海報，宣導「反毒、反暴力幫派、反援交、反詐欺」4大主題，向青少年朋友說明目前最新犯罪手法及預防新知，避免誤觸犯罪集團陷阱或涉及不法。

警察局長林炎田表示，暑期青少年因課業壓力緩和，若未規畫參加正當休閒運動，孩子在空檔時間容易受外界誘惑而迷失，像沉迷網路世界、流連網咖、撞球場、KTV等場所，甚至受同儕引誘或好奇而接觸毒品，他呼籲家長主動關心孩子作息與交友情形，多鼓勵子女參加有益身心的運動休閒活動。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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