陳世雄退休金被砍還感恩 包正豪：他是領雙薪肥貓

2018年06月30日 11:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

明道大學前校長陳世雄日前說，即使退休金被大砍，他仍然心存感恩，但遭打臉他是領雙薪肥貓！淡江大學全球政經學系主任包正豪表示，陳世雄領退休金後，一路當私校校長又幹院長，荷包滿滿。按過去覺青開幹的標準，這樣退休領雙薪的胞貓，根本就是典型階級敵人！他應該捐出退休金贖罪，和領22K和年輕人一起安貧樂道。

陳世雄從中興大學總務長退休，退休金月領10萬元，不知是否要對比李家同的晚景淒涼，他說即使10年之後被砍3萬元，但不用工作還可坐領7萬元，他實在是很感恩。

包正豪今（30）在臉書上貼文，如果他也像陳世雄，從國立大學總務長退休，開始領退休金就轉任私立大學校長，開始當「肥貓」，領第二份薪水（私校校長也該有20萬一個月吧！），然後幹到卸任，再到另一所大學當院長，繼續「吸血」，他哪需要用到退休金，就算被砍光也算了！

包正豪還指出，按照過去覺青開幹的標準，這個陳世雄根本是「退休後，領雙薪，還霸佔職缺讓流浪博士沒機會」的典型階級敵人！但現在，只要出來「感恩seafood（政府），讚嘆seafood（政府）」，就可以「贖罪」，不再是米蟲，可以稱得下是「覺醒老年」，簡稱「覺老」了。

有網友質疑陳世雄向蔡政府輸誠，是想當懸缺中的教育部長？有人還批他，「自己很感恩，不代表別人很貪婪；自己很夠用，不代表別人沒負擔；重點不該是李家同的晚景凄涼；而是其他人的唇亡齒寒！」

(中時電子報)