席琳狄翁澳門開唱 暌違10年上台發抖嘴甜頻道謝

2018年06月30日 11:44 中時 潘鈺楨

席琳狄翁演唱經典歌曲不間斷，2小時演唱會毫無冷場。（AEG提供）

席琳狄翁以金色西裝俐落開場。（AEG提供）

金光綜藝館來了1萬1000名粉絲。（AEG提供）

西洋歌壇天后席琳狄翁（Celine Dion）29、30日在澳門金光綜藝館開唱，她以〈The Power of Love〉開場，還用中文大喊「大家好」，相當開心。她憶及雖然5年前曾登央視春晚，但上一次在澳門開演唱會已是10年前，她說：「我很緊張，腿都在發抖。30多年來你們一直支持著我的音樂，這對我來說是個恩典！」演唱期間頻頻向歌迷道謝。

她一連帶來約19首招牌歌曲、6套服裝展現不同風情，不只展現現場演出功力，也俏皮流露天后真性情的一面。好比她略帶撒嬌地邀現場1萬1000名粉絲一起唱〈Because You Loved Me〉，「我知道你們在唱，我聽到了，你們可以跟我一起唱嗎？我知道你們很愛我！」或是演唱〈Ashes〉前，搞笑地替電影《死侍2》打廣告：「這部電影很瘋狂，你們要去看，但不要帶小孩去喔！」

她還在中場調整麥克風時，逗趣地學狗叫打發留白時間；唱到〈Recovering〉想起過世丈夫，感性地不禁哽噎。演唱會接近尾聲時，腰帶意外脫落，她靈機一動乾脆拿在手上揮甩，搭配身上的銀色亮片短褲服，性感狂野。

最後她以風靡全球的電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉作為安可曲，替2個小時的演唱會劃下完美句點。席琳狄翁這次在亞太地區12城市進行22天巡演，除了澳門，還將造訪新加坡、雅加達、台北、馬尼拉、曼谷、雪梨、布里斯本、伯斯、墨爾本和奧克蘭。台北演唱會將於7月11日、13日、14日在小巨蛋連唱3場，售票請洽寬宏售票、全國萊爾富及OK便利商店。

(中時 )