《翻爆旺寵物》萌寵出沒注意！療癒Fun萌無極限

2018年06月30日 11:50 中時電子報 綜合報導

◎史上最難拍的蜻蜓 底加啦

蜻蜓百百種，但卻有一種「硃紅蜻蜓」號稱攝影界最難捕捉到畫面的蜻蜓之一！硃紅蜻蜓的分布雖廣，但鮮少停下來休息，總是在空中飆速前進，基隆市野鳥學會理事長沈錦豐日前卻十分幸運，在基隆市內寮濕地拍到硃紅蜻蜓飛舞的英姿，令攝影同好都感到非常驚奇。

◎毛寶貝運動會 毛爸毛媽快報名

新北市政府動保處將舉行「毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰」系列活動，邀請民眾與自己心愛的毛小孩暢遊新北市的寵物公園或是景點「七逃」打卡拍照參加票選比賽，另外還舉辦毛寶貝運動會，結合動健康APP管控毛小孩運動及飲食量，而民眾不僅可以與毛小孩培養感情，還有機會獲得空氣濾清機、自動掃地機器人等獎項，有毛小孩的民眾可以報名參加。

◎冠軍柴犬萌翻 趣事說不完

朱姓民眾1年前飼養柴犬「冠軍」，調皮的冠軍曾跑出家門，讓全家找了3小時才在大街社區找到。也曾經愛玩亂跳，結果跌斷腿。但調皮的「冠軍」也讓朱男窩心滿滿，更有了要照顧好「冠軍」的責任感。

◎代言紅茶 名模貓狗1泡而紅

日月潭青農菁英陳彥權、石茱樺夫婦打造紅茶品牌聞名遐邇，莊園有一對貓、狗經理「一哥」與「Rock」，不但擅於迎送來賓、與訪客膩在一起，還因模樣超萌，成了陳彥權攝影創作、獵取鏡頭的對象，幾年下來像是名模、代言紅茶的意象招牌。

◎刺蝟家族 增添生活樂趣

經營花店的周宏政因女兒周綻容想養刺蝟，1年多前買了1隻刺蝟小白，沒想到小白多子多孫，他把3隻小刺蝟送給親友，現在聚會時都會聊著「刺蝟經」分享照顧心得，小小刺蝟為大家帶來許多生活樂趣。

◎人來瘋毛孩 茶飲店活招牌

高雄市前鎮區哈茶棧茶飲店老闆娘邱瑞美飼養一隻「人來瘋 」鎮店馬爾濟斯人氣毛小孩，每每客人到茶飲店都指定找外號「Mini」拍照打卡，而「Mini」也都立即撲上展現撒嬌好客的熱情回報，讓茶飲店始終充滿歡樂。

(中時電子報)