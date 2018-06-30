台中捷運綠線18個車站站名出爐、搭乘友善度為命名首要原則

北屯捷運G4與台鐵站連通道。（台中市政府提供）

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台中捷運綠線北屯松竹段。（台中市政府提供）
台中捷運綠線自動駕駛電聯車photo。(台中市政府提供).

台中捷運綠線今年啟動試運轉，預計109年全線通車，將成為市民朋友日常通勤重要大眾交通工具！台中市政府30日公布捷運綠線全線18個車站正式名稱。交通局長王義川說，市府以既有軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱等3種分類方式作為命名原則，讓搭車民眾好記兼顧在地識別性

王義川表示，台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長約16.71公里，於重要幹道路口設有18座車站，編號由G0至G17站，中間G4、G13及G17三站分別與台鐵松竹站、大慶站、新烏日站及高鐵台中站相互轉乘。

王義川指出，因捷運車站站名必須具備地方辨識性或歷史意義，才能便利民眾清楚搭到哪一站或是在哪一站下車；捷運綠線全線18座車站，以既有軌道轉乘站、在地耳熟能詳地標、實際路口名稱3種分類作為命名原則，使站名結合地方辨識性、該區域地標及歷史意義。

像是使用台中市政府、九德、九張犁、文華高中等大家耳熟能詳的地名；若車站周邊無較明顯地標，則以呈現實際位置的路口名為命名，如崇德文心站。如果捷運車站與台鐵共站，也以台鐵已命名的站名同名；例如松竹、大慶、台中高鐵站，避免民眾混淆。

王義川強調，至於當地舊地名或俗稱地名，也能在車站內外指標上呈現，讓旅客可清楚了解在地地名，賦予該車站歷史意義；最主要是希望民眾對於站名都能清楚知道該站在哪裡為原則。

捷運綠線路線G0站為電聯車的出發站點在北屯機廠內，命名為「北屯總站」；自機廠出發後G3站為「舊社站」、G4站「松竹站」、G5站「四維國小站」，G6、G7實際路口名稱取名為「崇德文心站」、「中清文心站」，G8站「文華高中站」、新增G8a站「櫻花文心站」。

台灣大道與文心路的G9站「台中市政府站」，G10「水安站」，G10a站「文心森林公園站」，G11站「南屯站」，G12站「豐樂公園站」，G13站「大慶站」，G14站「九張犁站」，G15站「九德站」，G16站「烏日站」，最後G17站為台鐵、高鐵及捷運三鐵共構命名「台中高鐵站」。

(中時 )

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