家樂福金門店開幕湧千人 家樂福總經理：「我們準備好了！」

2018年06月30日 12:17 工商 劉馥瑜

大批民眾湧入家樂福金門店，擠得水泄不通。攝影／劉馥瑜

家樂福金門店開幕前，就有4-500人排隊等進場。攝影／劉馥瑜

一樓生鮮區特別受歡迎。攝影／劉馥瑜

滿滿的生鮮蔬果，從高雄港運送過來。攝影／劉馥瑜

攝影／劉馥瑜熟食區也是一大特色，烤雞5分鐘內50隻完售。攝影／劉馥瑜

台灣家樂福總經理王俊超說，金門，我們準備好了！要提供跟台灣一樣的服務跟價格！攝影／劉馥瑜

量販龍頭「家樂福」離島首家門市，今（30）上午十點半在金門開幕，一早就有4、500人在門外排隊等候，開門至今一個多小時，人潮仍不斷湧入，估計全天有機會突破2、3,000人次，單日營業額估創700～1,000萬元！

「金門，我們準備好了！」台灣家樂福總經理王俊超開幕致詞活動上說，有人問他為什麼家樂福在台灣31年，這麼久才來金門開店，他說，因為家樂福堅持在金門提供跟台灣一樣的品質、服務跟價格，耗時耗力克服物流困難，但是「現在我們真的準備好了」！

據記者現場觀察，多數消費者進來都瞄準一樓生鮮區，如高麗菜、白蘿蔔、鳳梨、西瓜、蘋果等生鮮，還有冷藏包裝肉品，幾乎人人搶購，而熟食區如一隻188元的烤雞，更是在5分鐘內、50隻立即秒殺完售。此外，因應開幕慶活動，購物滿2,000有9折優惠，高單價的手機、家電類也很熱銷，有些顧客一買就是上萬元。

家樂福金門店位於金寧鄉伯玉路二段，共兩層樓、700多坪，高達2萬種商品，從進口商品、3C、家電、衣物、鞋類、寢具、衛浴、汽機車、五金燈泡，到冷凍食品、熟食區、現烤麵包、生鮮蔬果及網購熱門商品專區，一應俱全。重點是價格還跟台灣完全「同步」。

王俊超說，金門當地許多商品都因物流成本，價格相對較高，例如一顆大西瓜在金門要價700多元台幣，家樂福只賣299元，不惜物流運送成本，也要跟本島價格同步，就是要提供金門鄉親跟台灣本島一樣的服務。

由於物流運送困難，且成本較高，據了解，在金門當地凡體積較大、重量較重的物品，通常都價格不菲，舉例來說，家家戶戶都用得到的「收納櫃」，或是「大西瓜」，此外，還有較難保存的生鮮蔬果類，在當地都相對缺乏。也因此，在開幕前，家樂福金門店就已吸引近7,000人申辦會員，足見受當地民眾關注程度。

值得一提的是，家樂福金門店更首次導入支付寶、微信支付、銀聯卡結帳，可滿足透過金廈小三通來的對岸觀光客，或是台商的支付習慣。

因應金門店開幕，家樂福表示，全台分店同步推出會員購物滿2千回饋10％的活動，讓民眾同享9折起優惠。

(工商 )