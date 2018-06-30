藍委呼籲捐血車多來立院 「立委打架前先捐一袋」

2018年06月30日 12:18 中時 倪浩倫 、 陳信翰

響應捐血活動，藍委蔣萬安今睽違一年再次捐血。（倪浩倫攝）

藍委江啟臣呼籲捐血車多開進立法院募血，也可讓立委打架前，先捐一袋血再行動。

新光金控今宣布，將再次捐贈一台捐血給車血液基金會。（倪浩倫攝）

台北市 立法院前院長王金平主辦的「一顆凡心動善念 萬袋熱血展愛心」 活動記者會30日舉行。國民黨立委蔣萬安（見圖）也捐出熱血，號召大家共襄盛舉。(陳信翰攝)

暑假期間，因為戶外活動多、易增加意外事件，以及捐血車會暫停開入校園，血液庫存量常會「用的多、捐的少」，國民黨立委王金平今號召多個團體，發起「萬袋熱血展愛心」的全台捐血活動；藍委蔣萬安也直接在現場捐出熱血，藍委江啟臣致詞時也表示，希望捐血車多開入立院，除了正常的募血，「也可讓立委在打架前，先捐一袋血」。

全台目前除了新竹地區，其餘各捐血中心的血液庫存量都還算充足，但血液基金會公關處處長黎蕾表示，一般血庫的安全準備值為7天，但暑假希望拉到10天，主因是暑假期間，戶外活動、颱風侵台機率高，易出現意外事件而增加用血量，且此時捐血車也會暫停駛入校園募血，所以希望衝高庫存量，才能因應突發狀況。

為此，立法院前院長、藍委王金平今號召多個多個團體，發起「一顆凡心動善念，萬袋熱血展愛心」的全台捐血活動，希望一口氣募到1萬袋血，由於全台用量血，一天約6800袋，若能募集1萬袋血，等於直接將血庫量衝高1.5天，來到將近9天。

藍委蔣萬安現場致詞時表示，捐血是件相當有意義的事情，也希望更多人能響應捐血活動，讓有需要的人獲得幫助；他補充，自己過去都在選區內的長春捐血室捐血，至今捐了3次，但近期因工作太忙，有約1年的時間沒捐血，今天特別排時間來捐血。

藍委江啟臣表示，台灣人充滿愛心，很多人從小就有捐血習慣，對社會來說，血庫和水庫一樣重要；他強調，希望捐血車多開進立法院募血，也讓立委在打架前「先捐一袋血」。

新光金控繼2003、2006年，共捐贈兩部血捐車，今天更宣布，再次捐贈一部無動力、無發電機的環保捐血車，新光金控和其關係企業長期舉辦捐血活動，至今有40多萬人次響應，共募得63萬袋血，幫助20多萬人次病患。

(中時 )