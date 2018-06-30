NBA》勇士補強5大目標曝光 阿里查成首選

2018年06月30日 12:12 中時電子報 黃及人

儘管外傳包含柯瑞、杜蘭特、卓雷蒙格林等人都跟勇士高層建議，全力招募剛拿年度隊友的克勞佛，《Yahoo Sports》仍在30日提出勇士在今年夏天的5大建議搶人目標，其中列在首位的，就是火箭主力小前鋒阿里查！

《Yahoo Sports》初步預估，包含麥基、威斯特、尼克楊、帕楚利亞等人可能難逃被釋出命運，就連麥克考、庫克與盧尼也有危險，畢竟接下來勇士必須花上大把銀子續留杜蘭特，重新在自由市場找尋新援的動作已經刻不容緩。

首先被點名的是阿里查，除了擁有強悍鋒線防守能力，他更能埋伏底線出手三分外線，跟勇士的隊型相當匹配，加上火箭必須先留保羅與卡培拉，恐怕沒什麼剩餘薪資空間續簽阿里查，勇士最有利的交易籌碼當然是有望奪冠。

其他被點到的球員包含金塊後衛巴頓、尼克前鋒比斯利、籃網後衛喬哈里斯與尼克大前鋒歐昆，前3人都屬相當優異的射手型球員，歐昆則是假如勇士釋出麥基、威斯特或帕楚利亞等長人，勇士內線補強的最佳選擇之一。

不過《紐約時報》資深記者史坦30日爆料，勇士竟然也對將跟獨行俠簽約的狄安卓喬丹產生興趣，畢竟小喬丹除了跟杜蘭特是好友關係，也是勇士總管邁爾斯之前的經紀客戶之一，只是這種爆料恐怕純屬謠言，成真機會很低。

(中時電子報)