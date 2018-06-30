丁守中批柯文哲把北市府當競選總部 官員就是發言人

2018年06月30日 12:18 中時 周毓翔

國民黨台北市長參選人丁守中今天出席中華海峽兩岸客家文經交流協會會員大會，前國民黨主席吳伯雄也出席。丁守中受訪時被問到台北市長柯文哲出了新書《光榮城市》是否與選舉有關，丁守中認為這當然跟選戰策略有關，柯文哲説競總是用共享辦公室的方式，因為他的競選總部就是台北市政府，局處首長都是他的發言人。

丁守中批評北市府各局處最近都在做政績宣傳，就是在幫柯文哲置入性行銷，柯文哲的競選總部就是台北市政府，新聞發言人就是局處首長，選舉資源就是市府預算。他也指出，每當他批評柯的政策，市府就開始動作了，比如捷運北環南環、東側垂直軌道系統、市場改建、公宅動作慢等等，一批評市府就動作了，丁反諷，「能讓台北市府動起來的就是丁守中。」

至於丁自己的競選總部，丁守中表示他傾向與跟台北市議員成立聯合競總，不成立競選總部，黨中央有一個小辦公室，但沒有公開，只處理內部的事情。

丁守中認為這樣跟各區議員共同成立競選總部可以更接地氣，跟議員更緊密結合，在地更有效動員。國民黨現在要打另類選戰，更有效、更精準、更省錢、更能接觸群眾的方式；至於募款的問題，丁守中表示現在正在籌備成立募款委員會募款。

對於柯文哲書名《光榮城市》，丁守中也批評，這三年來台北光榮嗎？台北招商引資不到香港新加坡的一百分之一，城市競爭力大幅下滑，從25名掉到47名，年輕人被迫到異鄉異地找工作，「都要用腳投票了」，市民實質收入也掉了6%，這還是光榮城市嗎？台北整個停滯不前。

(中時 )