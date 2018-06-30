膽固醇愈低愈好？ 藥師：太低當心性功能下降

衛福部食藥署提醒，紅麴內含的紅麴菌素，和部分降血脂藥物結構類似，不宜併用。（倪浩倫攝）

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心血管疾病一年奪走4萬多條國人性命，也讓高血壓、高血脂、高血糖等疾病，更加受到重視。然而，近來網路流傳「降血脂藥不能和紅麴併用」的消息，衛福部對此持正面態度，認為紅麴內含的紅麴菌素，和部分降血脂藥物結構類似、具有相同作用。藥師提醒，併用易讓血膽固醇降太低，出現無力、性功能下降，甚至橫紋肌溶解等副作用。

針對近來網路上流傳的「聽說降血脂藥不能和紅麴併用」一事，衛福部食藥署在官網「食藥闢謠專區」中做出回應，認為紅麴菌體在發酵過程中，會產生紅麴菌素，其結構和國內常用的史塔汀類（statin）藥物結構類似、具有相同的作用，併用會提高產生副作用的機率，包括肌肉痠痛、全身無力等。

開業藥師柯明道說，紅麴、納豆、丹參等中藥成分，都稍微具有清血脂的功用，所以當和國內常用的立普妥、冠脂妥、力清之等降血脂藥物合併使用時，血中膽固醇容易降太低；然而，膽固醇是人體所必需，並非愈低愈好，所以當合併使用、導致血膽固醇過低時，輕則身體出現痠痛現象，嚴重恐引發橫紋肌溶解。

柯明道進一步強調，血中膽固醇一旦太低，還會讓身體失去活力，所以有些健美選手，在追求極低體脂肪的同時，也連帶讓血中膽固醇降得太低，「甚至還會影響性功能」。

食藥署提醒，正在服用降血脂藥物（包含statin類和fibrates類）者，在使用紅麴產品前，務必先和醫師溝通，平時有在吃紅麴產品者，就醫時，也應告知醫師該資訊，以利評估適當的治療方式。

(中時 )

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