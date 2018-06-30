農委會製圖喊冬瓜香蕉沒崩盤 網批： 少說幹話很難嗎？

大豐收價格暴跌！農民田邊堆「冬瓜牆」待售

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中時電子報
行政院農委會種苗改良繁殖場27日在臉書貼出一張圖，指香蕉、鳳梨並無崩盤，還俏皮寫上「農夫在你後面他現在很火」。(農委會)

正值冬瓜盛產的季節，未料今年冬瓜大豐收導致價格崩跌，一公斤僅剩3元。有農民甚至乾脆拒售，把採收後數百條冬瓜堆疊成一排「冬瓜牆」。行政院農委會種苗改良繁殖場27日在臉書貼出一張圖，指香蕉、鳳梨並無崩盤，還俏皮寫上「農夫在你後面他現在很火」。網友則拿親綠媒體報導冬瓜崩盤新聞，問睜眼說瞎話，誰才該關3天?

日前香蕉大盛產價格崩盤，新聞鬧得沸沸揚揚，甚至官員推出香蕉連皮水煮沾醬油吃法。6月換冬瓜價格崩盤，今年冬瓜成長期時氣候穩定，每條成瓜都有3至4尺（每尺30公分），重達18至24公斤，5月採收初期，市場拍賣價格每公斤20元，未料進入六6月採收高峰期時價格崩跌，有盤商趁機以每公斤3元低價收購，扣除運費成本和肥料，每公斤僅賺1元。

行政院農委會種苗改良繁殖場27日在臉書貼出一張圖，指香蕉、鳳梨並無崩盤，還俏皮寫上「農夫在你後面他現在很火」。並說「謠言退散」、「別再唱衰農業傷害農民」。

網友在底下留言「做事啦，只會說幹話，用這張圖有什麼用。去做事啦，別只是領薪水吹冷氣。在賠錢的才是最幹的。今年一定大豐收。但你們一點做為也沒有。被罵是活該。現在做這張圖消火。是沒腦嗎?」、「很抱歉，是你們自由時報報導的」、「冬瓜本來就崩盤，你們有下鄉去看嗎，還有很多沒有賣出去。關心農民嗎?」、「大官搶吃香蕉皮，絕對是欠收不是崩盤！」、「 農夫當然很火，火大農委會只會粉飾太平說幹話」、「一公斤3~4元，沒崩盤?」、「 少說幹話 很難嗎?」

(中時電子報)

文章來源：行政院農委會種苗改良繁殖場

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