西區大益停車場重建工程上樑 紓解地方停車壓力帶動周邊發展

2018年06月30日 12:19 中時 陳世宗

台中市西區向上市場及麻園頭溪綠帶為人潮高密度聚集區域，鄰近的大益停車場原為地上二層鋼構式臨時建築，僅能提供78席車位，且已不符現有建築技術規範，台中市政府編列1.5億元進行重建，30日舉行上樑典禮；台中市長林佳龍說，擴建後可容納156個汽車位，大幅紓解地方停車壓力，提升居民生活品質。

台中市長林佳龍在交通局長王義川陪同下出席西區大益停車場上樑典禮，立法委員黃國書、市議員江肇國、西區區長陳麗珠及多位地方里長也出席關心。

林佳龍表示，大益停車場擴建後將可容納156個汽車格，預計9月完工，並於11月啟用，相信啟用後可以大幅紓解地方停車壓力，並與鄰近的麻園頭溪藍帶共同帶動周邊商圈發展、提升地方居民生活品質。

林佳龍說，市府為了解決市民停車問題成立專案小組制定停車場政策，將近四年來增加逾9萬格的汽機車停車格，已興闢完成22處公有路外停車場；行政院前瞻基礎建設計畫中，市府8件興闢立體停車場工程全數通過，獲中央補助經費共10.22億元，相信可大幅紓解地方停車壓力。

交通局長王義川強調，市府編列1.5億元經費，於去年8月進行重建工程，以質量提升為主軸進行設計，完工後會是地下2層、地上6層匝道自走式立體停車場；未來將提供民眾約156席汽車格，較原有78格增加1倍，大幅提高供給效能。

(中時 )