嗶家扶認同悠遊卡支持 「無窮世代計畫」

2018年06月30日 12:20 中時 張立勳

快樂暑假來臨，當大部分的孩子正要迎接暑假時，台灣卻有一群弱勢家庭為孩子暑期的餐費而愁，現在只要捐款299元就可以得到1張「家扶認同悠遊卡」，只要用這張公益認同卡消費，每一筆消費悠遊卡公司就撥消費金額的千分之三捐給家扶基金會的「無窮世代計畫」，購物消費同時做公益，這是繼台灣世界展望會所發行的《終止兒童受暴》公益認同悠遊卡後，悠遊卡公司再度推出公益悠遊卡，讓持卡人消費同時做公益。

悠遊卡與吉野家共同推出《幸福5止盡》加碼公益捐款，暑假期間7月1日至8月31日，凡持任何1張悠遊卡至吉野家門市消費，單筆滿300元，悠遊卡與吉野家將再合捐5元，補助弱勢孩子暑假餐費。

根據《家扶基金會台灣貧窮兒少資料庫》顯示，有11.4%的弱勢孩子曾經因為沒有錢買東西吃而一整天餓肚子，上課期間的營養午餐至少確保弱勢孩子能擁有一餐溫飽，但當孩子們開心迎接暑假時，弱勢家長們卻為了籌措孩子餐費與學費而發愁。

家扶基金會特別在暑假前推動「無窮世代計畫」，希望能透過生活照顧、教育補助、急難救助及各項自立輔導課程等方案，逐步累積弱勢孩子脫貧能力，並讓孩子學會生活管理、規畫目標，懂得關懷他人，懂得面對困境，不要讓「放棄」成為弱勢孩子的唯一選擇。

吉野家為了響應家扶「無窮世代計畫」，特別選在暑假第一天舉辦《幸福5止盡》活動，並邀請家扶的孩子至吉野家門市參加「一日小小店長體驗活動」，讓這些孩子有更多社會參與及互動的機會。歡迎大家揪好友家人來吉野家享美食，同時不要忘了隨手嗶悠遊卡助貧。

悠遊卡公司表示，悠遊卡公司除了提供便利的支付工具外，也相當重視企業社會責任，過去曾與家扶基金會合作發行由家扶孩子的畫作製成的《夢想公益悠遊卡》，也連續2年與台灣世界展望會合作發行《終止兒童受暴》公益認同悠遊卡外，無非是希望藉由悠遊卡公益活動串起社會大眾正面積極的力量，號召更多民眾與企業加入愛心行列，滙集更多更廣的資源來回饋社會。

悠遊卡公司與台灣兒童暨家庭扶助基金會共同發行《家扶認同悠遊卡星空版》捐款方式：即日起透過家扶官網、LINE Pay帳號及Yahoo拍賣帳號指定捐款轉帳即可。

(中時 )