男星趙又廷美肌 全靠洗出來

DR.WU代言人趙又廷首度公開完美肌膚的秘密，全靠洗卸三步驟。（DR.WU提供）

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DR. WU全新推出mild-O溫和潔淨系列。（DR. WU提供）
DR. WU全新推出mild-O溫和潔淨系列。（DR. WU提供）
DR.WU極地植萃膠囊面膜系列共4款。（DR.WU提供）

醫美保養品牌DR.WU 年度代言人趙又廷，首度公開完美肌膚的秘密全靠洗卸三步驟，他強調每天要確實做好卸妝清潔，後續保養更有效果。

趙又廷出道10周年，每次作品皆充分展現精湛的演技，但平時私下生活卻非常樸實低調。在每部戲結束後，會更加反省和精進自己，為下次的全新角色準備現身，因此在心態上的歸零也是相當重要。趙又廷現場表示：「身為一名演員，每天最期待的就是下戲後，卸下所有疲憊的時刻。因拍戲需長時間上妝關係，最在意的就是清潔。選擇溫和低敏成分的洗卸產品，從外到內卸下所有包袱，讓肌膚重新『歸零』回到最純淨的狀態，也進而讓自己的身心充分下戲。」

他認為，很多男生都會忽略清潔和保養，其實這都不再是女生的專利，不論男生或女生，都應該要好好照顧自己的皮膚，才能保持肌膚平衡健康。強調若想要保持完美肌膚，卸妝清潔絕對不能偷懶。趙又廷也以身作則表示自己平常所花在卸妝清潔的時間比保養還更長，強調肌膚清潔是保養中最重要的一個步驟。

DR. WU今年mild-O溫和潔淨系列，包括和潔淨卸妝乳與溫和舒緩潔顏慕斯，以及將在下半年上市的溫和潔淨卸妝水與溫和淨透潔顏乳，價格帶落在新台幣680元至850元。

此外看好面膜市場，每年數百億的商機，DR. WU也發表全新極地植萃膠囊面膜，以延伸濃縮精華、速效保養的概念，解決肌膚各種問題，並首以膠囊形象上市，呈現多元設計巧思，發表冰峰珍珠花修護面膜、沙漠復活草保濕面膜、雨林瑪卡活力面膜及深海珊瑚藻賦活面膜，成分萃取自極地植萃內的珍稀精華。全新極地植萃膠囊面膜採用DR.WU獨創微導棉，嚴選棉花中僅1%的頂級棉籽絨精華，高彈性、高延展性的純天然棉籽絨布膜，可承載高於一般面膜13倍的保養精華，緊密貼合肌膚。

(中時 )

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