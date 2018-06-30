好爽！ 空姐綠光尪一週只上1天班 年薪600萬

昔日與老公甜蜜蜜月照。(取自IG)

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中時電子報
／綜合報導

網紅空姐偷吃事件持續擴大，不僅小王身分被揭露，連綠光夫的職業也公布了，唐姓男子在接受媒體訪問時也表示，自己身為區經理，年收6百萬，且一週僅上一天班，女方想用100萬「遮羞費」滅火，就想打發我，是瘋了嗎！

唐男先是在爆料公社上爆料，表示自己遭妻子戴綠帽，甚至因為氣到病倒住院7天，妻子一次都沒來探望，讓他傷心欲絕因此才會憤而提告、PO網爆料，唐男接受《ETtoday》採訪時表示，憤而痛斥這段愛情、婚姻「攏係假」，他表示自己是當年在當業務時就認識妻子，自己大了女方10歲，且身材略胖、長相也妻子的菜，因此他苦苦守候了7年，在女方父母的牽線之下兩人才修成正果，兩人結婚不久也立刻生下一子，看似恩愛甜蜜的婚姻，沒想到卻是這樣的結果。

另外，唐男也表示，當他與妻子攤牌後，她為了求得原諒、及性愛影片別曝光，因此主動匯款100萬元談和，並要求不要離婚，對於妻子的哀求，唐男說「我年收600多萬，她已經先匯了100萬給我，我說你這樣就想打發我？還不要離婚？我就很傻眼阿，100萬，他X的是起肖(發瘋)嗎？」

唐男也坦承，以前妻子曾向他提過離婚，但遭他拒絕，現在妻子偷吃被他抓包，換他提出離婚，妻子卻反而不願意，他只好提出告訴請司法裁決。另外，被問到若是離婚小孩怎麼辦？唐男說「如果離婚了，孩子當然是我帶啊！我一個禮拜才上1天班好嗎，有6天可以帶小孩，我處經理耶，拚了10幾年！我老婆真的是瘋了，還把小王帶回家，這樣真的很白目、真的目中無人」。

(中時電子報)

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