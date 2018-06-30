瞎毀？! 美研究：空污使全球年增320萬起糖尿病例

2018年06月30日 13:05 中時 諶悠文

空氣污染已被證實與高血壓、心臟和呼吸系統疾病有關聯。現在美國華盛頓大學的最新研究發現，空氣污染還會增加罹患糖尿病的風險，因為空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素的能力，單單在2016年，空污造成全球320萬起糖尿病新病例。

這篇研究的作者之一、華盛頓大學醫學院助理教授阿里（Ziyad Al-Aly） 表示，空氣污染程度與糖尿病有關不容置疑，而且對人體有害的空污指數，遠遠低於美國環境保護署和世界衛生組織現行的安全標準。雖然許多遊說團體認為目前的空污規定過於嚴苛，應該予以放寬，但證據顯示目前訂定的標準仍然不夠安全，需要更加嚴格把關。

印度、阿富汗、巴布亞紐幾內亞和蓋亞那等較貧窮國家，面臨空污造成糖尿病的風險更高。法國，芬蘭和冰島等富裕國家的風險較低，美國則面臨中度風險。

未參與研究的紐約西奈山伊坎醫學院全球健康部門主任藍德瑞根（Philip Landrigan），透露早在10至15年前，醫學界還認為空污不會造成太多的肺炎、哮喘和支氣管炎，但現在他們已經知道了，空污是誘發心臟病和中風的重要因子，而且會導致慢性肺病、肺癌和慢性腎臟疾病。

藍德瑞根評論這篇發表在《刺胳行星健康》（Lancet Planetary Health）期刊上的論文時，認為該研究非常完善且非常可信，並強調空氣污染標準鬆綁，與罹病率和死亡率的增加有關。

(中時 )