瞎毀？! 美研究：空污使全球年增320萬起糖尿病例

友善列印
中時

空氣污染已被證實與高血壓、心臟和呼吸系統疾病有關聯。現在美國華盛頓大學的最新研究發現，空氣污染還會增加罹患糖尿病的風險，因為空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素的能力，單單在2016年，空污造成全球320萬起糖尿病新病例。

這篇研究的作者之一、華盛頓大學醫學院助理教授阿里（Ziyad Al-Aly） 表示，空氣污染程度與糖尿病有關不容置疑，而且對人體有害的空污指數，遠遠低於美國環境保護署和世界衛生組織現行的安全標準。雖然許多遊說團體認為目前的空污規定過於嚴苛，應該予以放寬，但證據顯示目前訂定的標準仍然不夠安全，需要更加嚴格把關。

印度、阿富汗、巴布亞紐幾內亞和蓋亞那等較貧窮國家，面臨空污造成糖尿病的風險更高。法國，芬蘭和冰島等富裕國家的風險較低，美國則面臨中度風險。

未參與研究的紐約西奈山伊坎醫學院全球健康部門主任藍德瑞根（Philip Landrigan），透露早在10至15年前，醫學界還認為空污不會造成太多的肺炎、哮喘和支氣管炎，但現在他們已經知道了，空污是誘發心臟病和中風的重要因子，而且會導致慢性肺病、肺癌和慢性腎臟疾病。

藍德瑞根評論這篇發表在《刺胳行星健康》（Lancet Planetary Health）期刊上的論文時，認為該研究非常完善且非常可信，並強調空氣污染標準鬆綁，與罹病率和死亡率的增加有關。

(中時 )

三度延遲發射 韋伯太空望遠鏡害N…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。