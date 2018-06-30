損失慘重！女在「EZ訂」訂2張電影票 竟慘付25萬

2018年06月30日 12:54 中時電子報 張國欽

一名張姓女子去年4月用手機登入知名線上訂票平台「ez訂」，刷卡400多元訂2張電影票，事後接到自稱「ez訂」人員電話表示，因作業疏失扣了20倍票款，需要她授權向發卡銀行更正，張女照辦後中了詐騙集團圈套，被騙了25萬餘元，怒向經營「ez訂」的富爾特科技公司，求償被騙損失及精神慰撫金等共32萬餘元。士林地院審理後認定富爾特沒做好安全措施，導致客戶資料被竊取，依《個資法》判決應賠張女2萬元，但張女無法證明富爾特協助或參與詐騙，因此判富爾特免賠25萬餘元損失。

張女告訴法官，由於對方清楚說出她的全名、訂票時間及購票場次，導致她信以為真，上當受騙，先後被騙了25萬7892元，「ez訂」蒐集她的個資後，卻未妥善保管，也沒及時發現資料被竊取而通知她小心被騙，應依《個資法》規定賠償2萬元，另賠償她受詐騙的25萬餘元，加上精神慰撫金5萬元，一共32萬餘元。

惟富爾特認為張女無法證明詐騙集團是從「ez訂」系統竊得她個資，且有委託資安公司評估檢測網站主機與網站安全，就算「ez訂」系統安全維護有疏失，但個資被外洩的人不一定會被騙，張女被騙與個資外洩沒有充分的因果關係。

但法官依據165反詐騙專線、刑事警察局統計資料，認定系爭「ez訂」網站於2016、2017年間，已有個資外洩遭詐騙集團成員利用，造成不少人受害，富爾特自稱已盡適當安全維護，難以令人信服，需負責賠償張女2萬元，而張女隱私權因個資外洩而受侵害，富爾特要負責，這部分應賠償2萬元。但張女被騙的25萬多元是被詐騙集團所騙，因張女無法證明富爾特參與或幫助行騙，判決富爾特免賠，可上訴。

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(中時電子報)