墓仔埔變公園 蔡英文推崇鎮長洪國浩有非凡治理能力

蔡英文總統至草屯鎮植物公園，聽取鎮長洪國浩的簡報。（廖肇祥攝）

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蔡英文總統至草屯鎮植物公園，聽取鎮長洪國浩的施政簡報，洪國浩送上當地特產荔枝。（廖肇祥攝）
蔡英文總統至草屯鎮植物公園，聽取鎮長洪國浩的簡報，蔡英文送上有南投縣地圖的棋盤，祝福他「旗開得勝」。（廖肇祥攝）
蔡英文總統至草屯鎮植物公園，聽取鎮長洪國浩的簡報，受到當地鎮民熱烈歡迎。（廖肇祥攝）

蔡英文總統至草屯鎮植物公園，瞭解草屯鎮長洪國浩的政績，蔡英文推崇洪國浩讓「墓仔埔變公園」，因墓地的治理，最讓地方政府感到頭痛，這代表了洪國浩有非凡的治理能力，如果這樣的能力能從草屯鎮擴及到南投縣，這絕對是縣民之福。

洪國浩在簡報中表示，草屯鎮植物公園20多年開始禁葬，因過去疏於管理，被許多不肖業者當作垃圾場，他上任後開始思考該如何將這塊土地好好利用，著手處理無主墓，舉辦法會讓各界安心，逐步開闢了生態池、露營區、共融式遊戲場、長者體適能設施、風雨球場、草蘆、健行步道，植物公園目前不僅是鎮民喜愛的綠地，也是外地遊客喜歡玩樂處所。

洪國浩指出，為了破除人民對於墓地的恐懼，整治完成後，草屯鎮公所曾經舉辦過「墓仔埔也敢去露營活動」，邀請各界來露營看星空，因綠地使用率高，設施完善，鄰近的住宅資產上漲，一棟透天從700萬漲到1200萬，而草屯鎮鄰近中興新村如果能朝向青創生活工作空間規劃，將1000戶宿舍以低價租給青年，將能成為南投的創新基地。

蔡英文表示，她很肯定洪國浩的治理政績，因為墓地治理活化，是一般鄉鎮最感頭痛的區塊，但洪鎮長花了心力辦到了，且草屯鎮公所從洪鎮長接手前負債1.8億元，如今竟有盈餘5.3億元，這都證明洪國浩是治理人才的典範。而中興新村規劃案，如果由洪國浩當縣長，中央支持與地方協力，將能朝向縣民期待的方向發展。

(中時 )

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